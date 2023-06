Odio visceral contra Sánchez

Resulta difícil de entender el gran éxito de la campaña de odio contra Sánchez por parte del PP y sus medios afines. Han conseguido que una parte muy importante de la sociedad le odie, y es imposible saber las razones. Lo he visto en personas que curiosamente han sido beneficiadas por sus políticas, como algunos jubilados y algunos trabajadores. No hay respuesta razonada, sino una avalancha de insultos y descalificaciones. Incluso personas que parecen moderadas tienen esta actitud. Felicitaría a los promotores si no fuera por las consecuencias tan negativas que ha originado en términos de crispación y división de la sociedad. Se ha acuñado el término de sanchismo que refleja un odio visceral a Sánchez y a sus votantes. El actual rechazo al presidente del gobierno está teñido de «la cólera del español sentado» que bautizó Lope de Vega. No olvidemos el odio a Zapatero. Quizá esté motivado porque algunos no soportan que otros ejerzan el poder, cual si fuera su patrimonio.

Además de los insultos más brutales, se han lanzado contra Sánchez bulos de la peor calaña: que su esposa es trans; que la política marroquí actual se debe al chantaje de Rabat al haber interceptado Mohamed VI el teléfono privado del presidente; que quiere romper España; que el Gobierno de izquierdas es ilegítimo; que vivimos en una dictadura social-comunista-bolivariana; que «ETA está viva»… La propaganda de la extrema derecha, copiada por la derecha extrema, se basa en bulos, mentiras, en fake news. Son afirmaciones breves, fáciles de repetir, impregnadas de odio, que mienten con desmesura y destrozan nuestra democracia, convirtiéndola en un auténtico albañal. En ambientes emocionalmente cargados nunca se piden pruebas ni razonamientos, si lo que se dice confirma las emociones negativas. Los bulos son amnésicos: pueden emitir una cosa y su contraria por parte de la misma persona o partido. Aunque se junten dos frases contrarias por parte de alguien, no se desacredita el mensaje, porque los receptores no piden coherencia ni el emisor se parará a desmentir la contradicción. Los bulos incitan al odio, son píldoras que necesitan propagarse y lo grave es que los adversarios colaboran a ese propósito. Cuando uno se indigna ante un bulo, rápidamente lo comparte con los que también se indignan. Hay dos mecanismos detrás de ese impulso de compartir el bulo, entre quienes no creen en él. Uno es el empático, por el que sentimos contacto con quien sabemos que comparte nuestro estado emocional. El segundo es el placer de tener razón; el presentar algo que confirma con contundencia nuestras opiniones. Al compartirlo hacemos el juego a su emisor. Todos hablamos de que «ETA está viva». El bulo es más efectivo, más dañino, cuanto más se repite. Se trasmite como un virus. Según Caitlin Ring Carlson, profesora del Departamento de Comunicación de la Universidad de Seattle en su libro El discurso del odio, desgraciadamente ninguna cultura, país o medio de comunicación es inmune a la existencia o la influencia del discurso de odio. A través de una pantalla o en persona, en la red o en un medio escrito, la gente blande el lenguaje como arma con la que atacar la identidad de otros, reafirmando su propia posición de pretendido dominio y solidificando sus sentimientos de pertenencia a un grupo social determinado. El discurso de odio traumatiza a sus víctimas e impacta negativamente a su autoestima; además silencia la participación política y distorsiona el discurso público. Lo constatamos en España. El discurso del odio también puede usarse como instrumento con el que deshumanizar a ciertos colectivos –inmigrantes, homosexuales, independentistas, feministas– y para normalizar la violencia contra ellos y amplificar posicionamientos atroces a través de los medios de comunicación de masas. Observar el odio antes de estallar –tras el discurso del odio suele sobrevenir el delito de odio– acompañado de una ira ciega, abre otras posibilidades de actuación: algunas manifestaciones de odio competen a la Fiscalía del Estado y a la Policía; pero otras son responsabilidad de toda la sociedad. Apoyar a los que están amenazados por aspecto, forma de pensar, creencias o forma de amar, no exige un gran esfuerzo. El gesto más importante contra el odio tal vez sea no caer en el individualismo y dirigirse hacia los demás para reabrir juntos los espacios sociales y públicos. Y por supuesto, teniendo el coraje de enfrentarte a todos aquellos que van sembrando odio por doquier contra personas o colectivos. Yo lo he hecho ante insultos truculentos contra Sánchez. Una cosa es la lógica crítica hacia el gobernante de turno y otra cosa muy distinta es el insulto, cuyo objetivo es deshumanizar. El insulto es, sin duda alguna, un síntoma de cobardía. Es la carencia de argumentos. Cohesiona a las tropas enardecidas dirigiendo su agresividad hacia la ofensa o la humillación del rival, reducido a un enemigo a destruir. La agitación emocional del insulto convierte a la masa en turba, que no quiere justicia, aunque la exija vociferante. Quiere venganza. Ese odio ya es visible en nuestra sociedad, polarizada con tal agresividad que disuade a los sensatos, inhibe a los tolerantes, intimida a los moderados y ensucia el campo de juego democrático. Mas el odio solo se combate rechazando el contagio. Hacerle frente con más odio es lo que quieren quienes odian. Que odien ellos. Yo, no.