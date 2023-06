Los políticos y la inteligencia emocional

Es fácil constatar, tras sucesivas crisis, que la respuesta institucional no ha sido satisfactoria. La agitación social y un insuficiente debate ciudadano no han logrado que nada importante cambie en la política española, ni en el lenguaje ni los procedimientos. Acudir a unas elecciones anticipadas no resuelve problemas de fondo y sólo tiene la ventaja de explicitar la guerra frontal entre los diversos partidos. No es una cuestión menor, pues se están librando dos batallas distintas: la tradicional, entre los partidos políticos, y la que se libra entre ellos y millones de ciudadanos supuestamente preparados y comprometidos con el desafío de conseguir una sociedad que funcione de manera satisfactoria. El modelo tradicional de reparto de poder se fundamenta en viejos instrumentos que ya no son eficientes pues carecen de estructuras en sintonía con los profundos cambios sociales, y por estar manchados de orín como sospechosos colaboradores de un sistema que se cuestiona.

Para que termine la batalla sin vencedores ni vencidos hemos de idear nuevas plataformas capaces de integrar y coordinar (que no organizar, ni mucho menos subordinar) a los protagonistas emergentes, a los nuevos grupos sociales y a las comunidades de intereses afines. Protagonistas que constituyen, hoy por hoy, la parte más dinámica de la sociedad española y europea. Para ello es imprescindible que los partidos tradicionales cambien , dejen de ser sectas, y se abran a las ideas y sentimientos de la población. Los nuevos ciudadanos empiezan a ser capaces de establecer una lucha abierta por el poder, especialmente por el poder cultural. Por su parte, los partidos políticos, que vienen limitándose a debatir o cuestionar la función del Estado, olvidan hacer otro tanto con las diversas concepciones de la sociedad. De ahí que, casi siempre, estos ciudadanos, nuevos protagonistas, hayan optado por imaginar alternativas globales y apostar por acciones concretas, puntuales y locales. Esta estrategia se viene demostrando fructífera siempre que no caigan en el grueso error de considerar a las instituciones democráticas como algo hostil o limiten su acción a la de meros instrumentos corporativistas de estructura gremial. Los partidos políticos deben abstenerse de formular promesas ficticias o planteamientos que se escapen a sus posibilidades, fijando objetivos claros, precisos, realizables y coherentes utilizando para ello todos los medios de comunicación que una sociedad democrática otorga. Cumpliendo esas mínimas normas, los nuevos protagonistas tienen a su alcance el éxito en las guerras de poder. Por el contrario, verían alejarse sus posibilidades de victoria, incrementándose el abismo entre ciudadanos y sistema político. En la búsqueda del Santo Grial de la participación, es un tema clásico abordar reformas del sistema electoral. No comparto la supuesta utilidad de las listas abiertas por cuanto tal técnica ha fracasado en el Senado al no conseguir ninguno de sus objetivos. Más interés tienen las reformas dirigidas a hacer real y directo el poder del voto de cada ciudadano a la hora de elegir a sus representantes, y situarles más cerca también a la hora de rendir cuentas de sus decisiones No estoy negando que los partidos políticos deban seguir teniendo un papel en el procedimiento porque, entre otras muchas razones, así lo exige el texto constitucional. Pero han de ser conscientes de que su reelección no puede depender sólo de una correcta relación con los jefes orgánicos de su partido, sino de una relación satisfactoria con las personas que les han designado como representantes políticos y defensores de sus intereses. Un sistema de designación personal y directa, por distritos o circunscripciones más pequeñas podría recuperar un sentimiento de intervención real, activa y necesaria en las decisiones políticas, completándose con la introducción de otras medidas como la generalización del sistema de primarias, extendiéndolas no sólo a los militantes, sino también a los simpatizantes. O la introducción de la segunda vuelta en toda clase de procesos electorales. De abordarse estas reformas, una consecuencia secundaria pero atractiva sería la renovación de los liderazgos. Ello no supone plantear la cuestión en términos generacionales, por cuanto se puede ser tonto a cualquier edad como vemos a diario. Tampoco parece razonable excluir a nadie por «longevidad política» por cuanto la experiencia puede ser útil especialmente en situaciones complejas. El aspirante a líder debe saber que en muchas ocasiones, ni la experiencia ni su ausencia es un factor relevante a la hora de tomar decisiones. Tampoco la inteligencia general es garantía de éxito en la acción política. La inteligencia política se parece a la inteligencia general lo mismo que la música militar se parece a la música barroca. En nada y aunque la inteligencia política suele ser útil para interpretar los escenarios políticos, la inteligencia general no estorba demasiado. La clave de bóveda entre ambas, está en la inteligencia emocional. Cuando se tiene, claro.