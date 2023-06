¿Por qué nos mientes tanto, Alsina?

Hay gente que ve la paja en ojo ajeno y no ve la viga en el propio. Ya lo decía la Biblia. ¿Por qué mientes tanto, Alsina? Tú y tantos como tú que informáis de lo que os conviene y ocultáis lo que no os conviene a vosotros y a quien os paga. ¿Por qué mienten tanto tantos malos informadores desde los medios propiedad de poderes financieros o subvencionados por la derecha gobernante? ¿Por qué se distorsiona la realidad, se ocultan los evidentes logros del gobierno de coalición, se magnifican los errores, y se desarrollan insistentes y perversas campañas antidemocráticas en contra del presidente del Gobierno? ¿Por qué no se subrayan las mentiras, las incoherencias, las maniobras en la oscuridad, el saqueo a las arcas públicas, los numerosos casos de corrupción pendientes de resolver todavía en los tribunales? ¿Por qué no se exige un día sí y otro también al PP que cumpla la Constitución en un tema tan importante como todo lo relativo al poder judicial? ¿Por qué habéis colaborado en seguir poniendo en el centro del foco a ETA y Bildu, resucitando lo que está muerto o integrado en el sistema político, tal y como durante tantos años se les pidió? ¿Por qué os habéis tragado tantas mentiras elaboradas en las cloacas con tal de desprestigiar a un Gobierno legítimo? ¿Por qué en vez de informadores os habéis convertido en intoxicadores profesionales, algunos muy bien pagados, otros haciendo méritos para el futuro? Podía seguir planteando interrogantes, pero quiero acabar señalando que hace falta muy poca vergüenza para acusar al Presidente del Gobierno de lo que es norma cotidiana en algunos medios. Ganar unas elecciones contra la siembra constante de falsas noticias, distorsiones de la realidad y ninguneo de los éxitos del Gobierno en tiempos muy difíciles es realmente complicado. Y encima te tienes que oír simplezas como las de Alsina. Feijóo ha mentido respecto a sus relaciones con Vox. ¿A qué espera Alsina y otros como él, para llamarle mentiroso? .