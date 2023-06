La ley de la audiencia

La entrevista que le hizo Jordi Évole a Pedro Sánchez en La Sexta, tan escorada que habrá encantado al jefe de prensa del PP, me llamó la atención por la obsesión del presentador por preguntarle al presidente y candidato socialista acerca de sus preferencias en el mundo televisivo. Reduciendo Évole las cuestiones sobre el medio a sondear la opinión de Sánchez con respecto a tres presentadores concretos, como si la televisión española se limitase a ellos: Ana Rosa Quintana, Pablo Motos y Jorge Javier Vázquez.

Sobre cuyas aportaciones y méritos apenas puedo opinar, pues no habré visto más de un par de programas de cada uno de ellos, quitándoseme las ganas de repetir. Sánchez, por el contrario, debe ser asiduo, pues no dudó en calificar a Vázquez de «monstruo de la televisión». Y no en sentido literal, me temo, sino admirativamente, en el sentido de estimarlo un fuera de serie. En cuanto a los otros dos presentadores, Quintana y Motos, no parecen molar tanto a don Pedro, pese a lo cual aparecerá por sus platós para reforzar su carrera electoral de cara al 23J y combatir los ataques de la derecha mediática, esa que, opina él, trabaja para los bancos y para la bancada de Feijóo, y contra el sanchismo.

A esto, en fin, estamos llegando… Las cadenas generalistas con sus grandes audiencias no se dedican a difundir las opiniones de Ortega y Gasset, precisamente, sino a hinchar al telespectador a base de cotilleos y concursos, rumores y juegos, contenidos que poco a poco, como las mamachicho de Berlusconi, como los mamarrachos de Jorge Javier, van adocenando al personal, reduciendo su capacidad crítica, rebajando su buen gusto, adaptándolo al chascarrillo, a la calumnia, al grito, tratándolo como a otro producto, convirtiéndolo en el ciudadano, consumidor y votante perfecto.

Hubo un momento, durante la entrevista en La Sexta, en que pareció que Sánchez, hostigado por un Évole reconvertido al orden, se iba a rebelar contra el ébola de la plutocracia mediática, pero se lo pensó mejor y dejó caer que cualquier día de estos se planta a saludar a Ana Rosa. ¿Lo veremos también con Joaquín, el del Betis?