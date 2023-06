El feminismo bumerán

La desigualdad entre hombres y mujeres, incluso en las sociedades más avanzadas, no ha sido erradicada. El techo de cristal, la brecha salarial, la violencia de género, el acoso sexual o la feminización de la pobreza revelan que, a pesar de la implementación de numerosas políticas públicas que pretenden revertir estas situaciones, muchas de ellas incorporadas como consecuencias de la asunción de la agenda feminista por parte de la mayoría de fuerzas políticas, la igualdad efectiva sigue siendo más una aspiración que una realidad.

Por ello resulta extremadamente alarmante el incremento del negacionismo por parte de muchos jóvenes que se nutren de las mentiras difundidas por la manosfera y gracias a las cuales la derecha radical acaba beneficiándose. Que la derecha radical ha hecho del antifeminismo una de sus principales banderas y que miente no es algo nuevo. Sí lo es cómo utiliza hábil y masivamente las redes sociales, en especial Tik Tok, para penetrar en el segmento electoral más joven, difundiendo contenidos claramente misóginos que perpetúan el machismo entre los jóvenes y que, cada vez más, aunque afortunadamente no de forma mayoritaria, los está volviendo hostiles hacia los postulados feministas porque los perciben como una amenaza a su identidad.

No en vano los datos sugieren que Vox empieza a tener un notable arraigo entre la población más joven y en particular en la masculina. Ante esta evidencia, uno puede despacharse a gusto diciendo que quien vota a la extrema derecha es de extrema derecha, y que no hay que darle más vueltas, o bien intentar indagar acerca de las causas de esa orientación de voto y tratar de revertirlas.

La lucha por la igualdad (y por la diferencia) del feminismo es fundamental, pero esta lucha no debe convertirse en una criminalización constante de los hombres, y mucho menos de los más jóvenes justo en el momento en que están construyendo su identidad. A este respecto, la irresponsabilidad y la ligereza con la que han actuado algunas feministas del Gobierno son palmarias. Que la vicepresidenta Yolanda Díaz en una entrevista con Jorge Javier Vázquez se mofe de hombres y jóvenes heterosexuales hasta el punto de afirmar que «ves a un montón de chicos juntos y dices: ‘¡Madre del amor hermoso!’», que «los crían para la guerra» o que «menos mal» que ahora van con las uñas pintadas es hacer un flaco favor a la causa feminista porque puede generar una reacción defensiva. Decía Pedro Sánchez días atrás que el feminismo ha de ser integrador y tiene razón. Pero sus discursos han de ser incómodos, faltaría más, como lo son los de cualquier movimiento transformador para los reacios al cambio.

Sin embargo, existen muchas señales de alarma que indican que puede hacerse realidad uno de los argumentos conservadores por excelencia, la tesis de la perversidad teorizada magistralmente por Albert O. Hirschman en su ensayo Retóricas de la intransigencia. Esta tesis sostiene que cualquier intento de cambio social puede acabar generando el efecto contrario, lo que trasladado al feminismo implicaría que el resultado de sus políticas daría lugar a un incremento del machismo. Y esto es algo que ya está sucediendo. Por ello el feminismo, sin admitir ciertos impúdicos victimismos masculinos y sin necesidad de revisar su agenda, sí que debería revisar algunas actitudes.