Mujeres y política

No es la primera vez que tratamos este tema en este medio, que no diré que nos corroe, porque suena muy exagerado, pero sí, nos lleva en ocasiones a preguntarnos, con dolor y preocupación: ¿para esto queríamos estar las mujeres en política? Y claro, para comenzar a desenredar el asunto hay que advertir que no todos los movimientos de mujeres son liberadores ni emancipadores, así como tampoco todos los movimientos de mujeres están obsesionados con la identidad de género.

Respecto a lo primero, baste señalar que la Iglesia católica, creencia religiosa que sigue negando el sacerdocio a las mujeres, a finales del siglo XIX, ya lanzó la «verdadera promoción de la mujer» a través de sus propias doctrinas, para combatir la que venía desde la izquierda. Así como que durante el franquismo, la Sección Femenina lideró con mano dura la alineación de las españolas con la dictadura, proclamando, como dijera Pilar Primo de Rivera que la mujer es naturalmente inferior al hombre, único que posee verdadero genio creador, por lo que las españolas harían bien en dejarse guiar incondicionalmente por ellos.

Pero vayamos a nuestra compleja actualidad: una señora, aparentemente con la cara operada, y unos voluminosos pendientes de diseño, vistiendo el color que identifica a las feministas, el violeta, pero que se declara antifeminista, ha accedido a la Presidencia de las Cortes de Aragón en representación del Partido Vox hace nada; hace tan poco, que aún no acabamos de metabolizar tan inesperado suceso. Que tendría que haber entendimiento (componenda, contubernio, le habrían llamado «ellos» si son los que escriben) entre la derecha (el PP) y la ultra derecha (Vox) ya se sabía, pero que nos darían en toda la cara con un personaje que se ha señalado como provocador y ha tenido que ir corriendo a cerrar sus cuentas de Twitter e Instagram, debido a los permanentes despropósitos allí publicados, no era fácil imaginarlo.

En efecto la señora Marta Fernández, licenciada en derecho y ex trabajadora de la empresa privada, premiada por insultar, ha pasado a triplicar su salario como Presidenta de las Cortes. Antes de entrar a la política, disponía de 15 mil euros en su cuenta bancaria y no tenía ni casa ni coche, ahora automáticamente pasa a ganar 85 mil euros/año por insultar desde las instituciones.

Uno de los insultos y culpable mentira además, ha sido llamar al presidente Sánchez, elegido en elecciones democráticas «dictador comunista» a sabiendas de que no es ni lo uno ni lo otro. ¿Puede cometer un representante ciudadano tamaña felonía sin ser castigado? Pues parece que en España no sólo no se le castiga sino que se le premia, a tenor de lo dicho.

Y esta persona ha conquistado el voto de los aragoneses con una posición negacionista generalizada: desde las vacunas, el cambio climático, la violencia de género, hasta las Comunidades autónomas y la Unión Europea.

Podemos preguntarnos ¿cómo hemos llegado a esto? Tengo edad para acordarme de Blas Piñar, que tras el franquismo quedó como último y solitario defensor de las posiciones políticas más ultramontanas y declaradamente franquistas, sin poder conseguir representación parlamentaria. Votar por Blas Piñar era vergonzante.

Propongo una teoría: hemos llegado hasta aquí por la exagerada campaña que viene haciendo el PP contra el Partido Socialista gobernante y su líder Pedro Sánchez. Han hecho tocar las campanas y las alarmas a rebato, porque «se está rompiendo España» (y fue el PP quien más la rompió), porque los inmigrantes nos arrebatan nuestro bienestar (amenaza, factor miedo), porque la ETA está en el Parlamento (exageración interesada, frívola e inconsecuente)… Se han agarrado a cualquier asunto susceptible de ser agitado mediante la exageración y la hipérbole como a clavos ardiendo, y el resultado es éste.

Las exageraciones han sido tan gruesas, tan carentes de sentido, que han acabado creando un clima de alarmismo y odio que ha alimentado no solo a sus filas, sino también a las de Vox, conformadas por personas con poca madurez política, si no franca ignorancia de la política, una tercera edad fanática y cerril: yo misma les he visto en días de elecciones, llegar a los sitios de votación a primera hora con aire de iluminados, inflamados por una nueva Cruzada contra el infiel, el inmigrante, el moro, el rompeespañas, el Bilduetarra… Recuerdo haber escuchado muchas veces esa expresión seudo humorística «Contra Franco vivíamos mejor» y que ahora se convierte en «Ya tenemos de nuevo un enemigo», el alien, el de afuera, el otro, el malo, el rojo, el mena, el sanchismo… Podríamos hablar de odiadores profesionales, puesto que el odiador sólo existe en la medida que tiene algo o alguien que odiar, y la derecha, el PP lleva proporcionando motivos de odio todos estos últimos años; ver las sesiones del Parlamento nos documentaría bastante.

Los de Vox, más radicales, niegan el cambio climático y la violencia de género, los del PP, movidos por su interés de volver a gobernar, niegan todas y cada una de las conquistas, mejoras y beneficios de este gobierno. El propio señor Azcón fue a Europa con una jauría del PP y los gastos pagados a hacer campaña contra Pedro Sánchez. Y éste ha sido un gobierno que ha lidiado con una pandemia, un volcán, crisis migratorias, crisis climática, una guerra… Los desafíos son cada vez más graves, más serios y comprometen más nuestro bienestar.

Y aún así, este gobierno, se ha esforzado por no dejar a nadie atrás. Pero hay otro tipo de gobiernos a los que no les importa hacerlo, como Trump o Bolsonaro: mientras uno se empeñó en volver a construir un muro de la vergüenza con México el otro asola la Amazonia y se distingue como alguien tan ignorante como violento.

Bien, pues esos son precisamente los personajes que admira la señora Fernández, sus héroes, sus modelos, antidemócratas, acosadores sexuales (Trump), fanfarrones, jactanciosos, chulos, arrogantes, bravucones… ¿Quién ha instalado a esta señora en la Presidencia de las Cortes? Indudablemente nosotros, los ciudadanos, los que nunca habríamos votado a Blas Piñar pero ahora votamos a Vox (no me cuento entre ellos) y les abrimos la puerta de las instituciones, pero ahora, en este preciso momento y de dos maneras diferentes el PP de Casado, de Feijóo y el de Azcón: el uno porque como se dijo, durante años ha alimentado la hoguera del odio, la falta de respeto a la realidad y a las personas, la falta de mesura y Azcón, porque para auparse al Gobierno de Aragón con la ayuda de Vox no le ha importado premiar a la señora Fernández y sus despropósitos con tamaña largueza.

O quizás será que en la política española de hoy el que más insulta y más niega tiene premio, al fin y al cabo luego borramos la huella mediática y aquí no ha pasado nada, el dictador comunista que se aguante.

Amarga pregunta ¿para esto queríamos estar las mujeres en política?

Respuesta evidente, las mujeres de izquierda, no.