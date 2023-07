Por la boca muere el pez

Ayer cuando María Guardiola anunció su acuerdo para gobernar junto a Vox Extremadura, se la sentía profundamente triste y no era para menos. Aquella mujer que, radiante y valiente, anunciaba hace unos días su decisión de no permitir que el partido de Abascal entrara en su gobierno por razones tan contundentes como la deshumanización de los inmigrantes a través de sus discursos racistas, la no aceptación de los derechos del colectivo LGTBI y la negación de la violencia machista, apareció ayer como una mujer vencida, objeto de los deseos de los otros que ella ha tenido que asumir, defender y aceptar. De lo que dijo no queda nada, solo un motivado enfado, explicó, suponemos que por las cosas que a diario dicen y hacen los políticos de Vox con su retahíla de improperios e insultos, marinados con una dosis preocupante de falta de cultura. Pero lo que digan poco o nada importa si al final el Partido Popular se ve obligado, por no saber o no poder hacer otra cosa, a meterlos en los diferentes gobiernos, dándoles carteras tan delicadas por la ideología de Vox como es justicia, agricultura e incluso cultura, servicios sociales o educación.

Soy una absoluta defensora del sistema democrático y si bien no comparto ni ideológica, ni vivencial o socialmente ninguno de los postulados de Vox, sí defiendo que sus votos valen lo mismo que cualquier otro voto y por ello tienen el derecho de querer gobernar e intentar ocupar carteras con las que saben podrán romper y descuidar más y más cosas y así poco a poco convertirnos en ilustres irresponsables supervivientes de nuestra propia libertad. Empieza un tiempo nuevo, no cabe duda, y sin embargo es tan viejo como los anuncios de Soberano o las películas de La Gran familia que veíamos Navidad tras Navidad entre restos de pecados pueriles, misas del gallo y bandejas de bombones de licor que era la forma que tenía mi abuela paterna de decirme te quiero en unos años en los que ella quería callar y su silencio se amontonaba pegajosamente en los poros de mi piel recién estrenada. No sé cuáles serán los recuerdos de Guardiola, ni si su abuela la acunó con silencios de responsable vejez, pero de lo que estoy segura es que hay algo que no va a olvidar y se traduce en lo siniestra que resulta la política cuando lo que uno siente es lo vergonzoso y sin embargo lo que detesta se convierte en catálogo para la gobernabilidad. No hay lugar para la verdad y menos para la pureza en los ojos nublados, escasos de esperanza y sonámbulos de palabras que son supervivientes molestas de días pasados. Y eso lo sabe muy bien María Guardiola.