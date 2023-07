Ni miedo ni copias

Voy a plantearles un supuesto. Imaginemos un recipiente llenándose de agua, una vez lleno sigue cayendo agua dentro de él, pero se desborda sin parar. Constantemente está lleno, pero mucha cantidad de agua sigue perdiéndose.

Podemos correr el riesgo de pensar que no es capaz de contener agua, pues ciertamente buena parte de ella se está perdiendo, pero no es del todo cierto, el recipiente mantiene dentro la cantidad que está preparado para mantener y esa cantidad la mantiene a la perfección. Otro más pequeño no podría contener tanto líquido, y otro más grande podría mantener mucho más, eso no los hace mejores o peores, los hace apropiados para una tarea o para otra. Con menos cantidad se puede ser más meticuloso, observar y analizar ciertas partículas del agua, con más capacidad sería mucho más útil si queremos trasportar de un lugar a otro ese líquido. ¿Sería cómodo beber de un vaso con una capacidad de 30 litros? O ¿podríamos apagar un incendio con un cubo de 30 centilitros? Todo tiene su utilidad y supuesta perfección, su momento y un lugar donde encaja.

Hemos hablado de recipientes y líquidos, pero, si hablamos de personas, se cree que todos debemos ser capaces de mantener todo, absorber todo y soportar todo. No tiene ningún sentido.

Decir que existen personas con capacidades especiales es ridículo, pues si se tiene cierta sensibilidad fácilmente se puede ver que todos somos especiales y tenemos capacidades diferentes. No conozco a nadie normal, no sabría decirte que significa ser normal, todo es o no es según desde el punto de vista que se observa.

El caso es que se nos educa desde la perspectiva de que todos somos iguales, y eso lleva a la competición y la frustración. Por mucho que me guste el violín no puedo compararme con Ara Malikian, ni siquiera sé tocar el instrumento, pero si se supone que todos somos iguales debería ser capaz de tocar Pisando Flores como lo hace él. Absurdo tan siquiera pensarlo. Incluso si hubiera practicado la técnica junto a Ara durante todos los años que lleva tocando, no sería capaz de hacer lo que él hace, pues es único, y el ser únicos es lo que nos hace especiales.

De todas formas, aunque esto que planteo es algo lógico, todos los estímulos que recibimos a día de hoy nos llevan a compararnos. Redes sociales y su exposición constante nos llevan a creer que todo lo que vemos en nuestro móvil es veraz y accesible. Como dice Kase.O «Depresión, agresión, adicción son los síntomas» y no podía estar más en lo cierto, vivimos en una sociedad enferma, que teme y ataca a lo diferente, logrando que muchos renuncien a creencias e ideales por encajar.

Ni miedo ni copias, humanos e imperfectos como salvación.