Tú a ‘Voxton’ y yo a Burriana

Nos situamos en el lugar de los demás para adueñarnos de su sitio, no para sintonizar con sus sentimientos. Demandamos que otros se pongan en nuestra piel, para que dejen de ser ellos, y se sometan a nuestros deseos. El chantaje emocional boicotea decisiones racionales para que la lógica sucumba a la presión. Queremos desfacer conflictos, pero actuamos como alcahuetes al servicio de nuestros intereses. Juzgamos con un código de leyes en una mano y nuestras intenciones en la otra.

El arbitraje que ejercemos tiende a coincidir con el resultado que hemos previsto en nuestra quiniela de beneficios personales. Maquinamos en el tablero diario del comportamiento, hasta determinar un final premeditado según la propia conveniencia. Alcanzados nuestros últimos objetivos vitales, nos condecoramos como miembros consagrados de la orden celestina.

El éxito de una mediación obliga a sus urdidores a no ser parte de la solución. El arte de intermediar es una herramienta profesional que utilizamos en psicología para resolver conflictos. La premisa básica es que los actores que deben acordar aceptan, previamente, abordar una solución por sus propios medios. Se trata de una intervención neutral, confidencial y voluntaria. De hecho, en terapia de parejas, nuestra función no consiste en recomendar la disolución de un dúo de sentimientos. Tampoco la reconstrucción de una naranja de convivencia que llega desgajada a la consulta. Nuestro cometido es colaborar en que los contendientes sean capaces de llegar a la mejor solución común.

Los humanos nos doctoramos como correveidiles para que el principio de la comunicación de McLuhan, el medio es el mensaje, se multiplique por la constante de Einstein y la información que nos interese llegue a la velocidad de la luz. De este modo, nuestro perfil de trotaconventos nos define como alquimistas de comportamientos ajenos. Convertimos las conversaciones en chismorreos, y los gestos en suspicacias, para pervertir el lenguaje y subvertir la honestidad.

El cine nos dejó un clásico de la manipulación, a base de tejemanejes, con apariencia inocente. En la película Tú a Boston y yo a California (The Parent Trap,1961), dos tiernas adolescentes confabulan para lograr el reencuentro de sus padres, tras la ruptura familiar y la separación de las jóvenes que acaban de descubrir que son hermanas gemelas.

El filme estaba producido por la muy conservadora factoría Disney, con lo que se garantizaba (atención, spoiler) un final feliz. Eso sí, no pregunten por qué no cayó el peso de la ley sobre unos progenitores que deciden repartirse a sus hijas, partiéndolas por la mitad, sin respetar el régimen de visitas ni la pensión de manutención (lo que dio ideas a Miguel Bosé en el reparto de prole con su ex pareja). El delito parental se blanqueaba con la complicidad del público. Este alegato cinematográfico contra el divorcio utiliza la adicción al almíbar de la protagonista para emborracharnos de culpabilidad previa, por si la tentación de una separación llama a nuestro cerebro. No debe extrañarnos que tanto azúcar se transforme en alcohol y terminemos por ver doble a Hayley Mills.

Algo de esto les ha ocurrido a los líderes del PP y de Vox. De tanto coincidir en sus gustos y acuerdos tras las elecciones del pasado mayo, acaban de descubrir que, en realidad, quizás sean almas políticas gemelas. Los echacuervos de Feijóo y Abascal estaban en diferentes ubicaciones pero comparten intereses comunes, sea por obligación o por propia voluntad. Uno se ha ido a Voxton y el otro a las playas de Burriana, con su sombrilla azul a juego con su camisa, para que a estos hombres no los separe ni Dios. Las conspiraciones de ambos, para lograr que sus pactos vivan juntos, ahogan las libertades de todos. Juntos han aupado a cargos de máximo rango a responsables que han tenido que borrar su rastro en redes sociales. Como dice un buen amigo, si a un futbolista se le fue el dedo en su niñez con un tuit ofensivo hacia su posible nuevo equipo, se frustra su fichaje.

Pero si la muy voxina de Marta Fernández va a presidir el parlamento de Aragón y sus opiniones son de mentecata, arriesgando la vida de personas al oponerse a la vacunación contra la covid 19, eso no le impide ser la segunda autoridad de Aragón.

En fin, me tomo unas vacaciones de escritura. No se olviden de ir a las urnas y participar como hormigas en verano, si quieren disfrutar como cigarras del invierno. Eso sí, voten con colores de arco iris, buena música y alegría, mucha alegría.