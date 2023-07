Los medios de comunicación se han convertido en las últimas semanas en el mejor aliado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para intentar contraponer argumentos, exhibir los logros de su gestión, mostrar su proyecto para España y tratar de derribar algunos bulos tan habituales en estos tiempos de 'fake news'. Su principal objetivo es borrar del subconsciente de los electores el sanchismo, esa especie de mantra al que ha recurrido el PP y que vincula a Sánchez con todos los males del universo. Y el mejor antídoto para desterrar ese mensaje, que tanto ha calado entre los electores, es debatir. La transparencia, la capacidad para contrastar ideas y programas y la disposición a hacerlo debería ser una condición 'sine qua non' para que todo político pudiera ejercer en esto de la cosa pública.

Sin embargo, en los últimos tiempos los líderes políticos no exhiben precisamente una predisposición a hacerlo, a no ser que se trate de una cuestión de fuerza mayor u obligados por las circunstancias. En ocasiones, recurren al debate cuando se ven atrapados en un callejón sin salida y están obligados a gastar la última bala del revólver, la última baza de una partida que pinta bastos.

Los políticos recurren al debate cuando se ven atrapados en un callejón sin salida y están obligados a gastar la última bala del revólver, la última baza de una partida que pinta bastos.

Los periodistas tenemos la sana costumbre de ofrecer entrevistas a aquellos responsables públicos que gestionan los recursos de todos. Es una práctica saludable porque permite hacer preguntas (y repreguntas) sobre cuestiones relevantes que ayudan a que la sociedad conozca, se forme una opinión y pueda discernir. Sin embargo, en ocasiones, estos rehúsan concederlas por mil motivos, algunos de los cuales les deberían hacerles sonrojar. En el fondo de la cuestión, esa negativa responde a una cuestión de oportunidad, de inseguridad, de falta de argumentos y, en la mayor parte de los casos la razón es el miedo. No hay nada más libre y más peligroso que el miedo, por incomprensible que sea.

En la campaña del pasado 28 de mayo, en la que estaban en juego miles de ayuntamientos y 12 comunidades autónomas, asistimos a una sucesión de debates a varias bandas que apenas consiguieron aclarar dudas a los potenciales votantes. En el caso de Aragón, tan solo hubo un debate en la televisión autonómica con los nueve candidatos de los partidos que aspiraban a gobernar la comunidad. EL PERIÓDICO DE ARAGÓN también celebró otro al que decidió no asistir Javier Lambán (PSOE). Y poco más.

Desconozco si los gurús de las formaciones políticas habrán analizado cuál ha sido el impacto de esas decisiones adoptadas en su día respecto a la celebración de debates en la campaña del 28M. Si lo han hecho, deberían hacer propósito de enmienda. En política, la estrategia es un enigma, pero no contar con un cara a cara entre Javier Lambán y Jorge Azcón --que reclamó un debate en reiteradas ocasiones-- privó a los propios candidatos de exhibir sus argumentos y, sobre todo, amputó cualquier opción de que los ciudadanos conocieran más a los aspirantes. El error del PSOE fue mayúsculo y benefició al PP, espoleado por la imparable ola nacional contra Sánchez por la ley del solo sí es sí, los indultos y la inclusión de personas con delitos de sangre en las listas de Bildu. No hay mejor arma que un buen argumento. Lo demás es fiarlo todo a no se sabe qué.

No hay mejor arma que un buen argumento. Lo demás es fiarlo todo a no se sabe qué.

En la campaña del próximo 23J, que arranca en unos días, únicamente habrá un cara a cara entre Sánchez y Feijóo, y será en un televisión privada. Pese a que el PP ha logrado poner sobre la mesa argumentos que han hecho mucho daño al presidente del Gobierno en los últimos meses, el gallego se amilana, rehúye el envite. El miedo se ha vuelto conservador. Y puede que lo pague enlas urnas.

La semana ha estado marcada por las entrevistas que ambos candidatos han concedido a diferentes medios, entre ellos al programa El Hormiguero. Sánchez llevaba años rechazando la invitación de Pablo Motos, pero visto el resultado cabría preguntarse: ¿por qué no acudió antes al programa? ¿Por qué rechazó ser entrevistado en cadenas no afines a sus tesis políticas? Explicar y explicarse es la clave de la política. Y los ciudadanos así lo entienden. Rechazar debates o entrevistas empobrece la democracia y debilita al político.