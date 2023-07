Democracia pendular

Uno de los peores defectos es ser pesado. Al menos eso creo yo. Y pienso que es así porque la pesadez, la reiteración e insistencia innecesaria va de la mano del aburrimiento. Cuando cometemos el error de repetir y repetirnos llevamos a quien nos escucha, o más bien a quien nos padece, al aburrimiento y de éste al tedio sólo hay un paso y además corto.

De ahí que considere virtud esforzarse en evitar cualquier actitud y disposición que tienda a la monotonía, convencida de que eso acaba en el desinterés que es tanto como decir en el alejamiento. En esta afición mía por las máximas y aforismos hace un tiempo inventé uno que trataba de reflejar tal convicción: «el pesado, al pasado» (disculpen, sólo conseguí la rima en masculino así que, tómenlo, por favor, como género neutro). Pues bien, con ese firme propósito debo escapar de repetir algunas ideas que machaconamente vienen acompañándonos desde que el 29 de mayo se convocaran elecciones generales. En todo caso, al hilo de lo que comentaba sobre el hastío a que suele conducir la redundancia, y relacionándolo con nuestra inminente cita con las urnas, creo que en los últimos tiempos solemos acoger con disgusto todo cuanto sea lento y más cuanto más lento sea. Me refiero a que pienso que se confunde ese aburrimiento al que aludía con lentitud. Quizás ésa sea una de las causas que genere el desprecio que se observa en algunos respecto a la democracia liberal o abierta.

Ahora que todo se acelera y aún quisiéramos que se acelerara más, cuando no dejamos de demandar rapidez a los ordenadores, a los automóviles, a la reclamación de ser atendidos en todas nuestras peticiones y deseos, a las respuestas a nuestros mensajes de texto… ahora que todo es veloz, y casi siempre fugaz, la democracia sigue siendo lenta. Fiel a sus ritmos en que tiene que dar cabida a la pluralidad de intereses y sectores, la democracia ha de seguir siento lenta y su protocolaria parsimonia provoca rechazo y menosprecio entre quienes menos aprecio le tienen. A mi humilde entender la pasión por las cosas, las ideas, las personas incluso, no debe medirse de manera directamente proporcional al tiempo de su consecución o logro. A veces es justo lo contrario. Vivimos tan inmersos en una cultura de la rapidez que, sin complejos, abominamos de todo lo que nos haga esperar. Quizás ello se deba a que asimilamos la espera con la retención. El tiempo que transcurre mientras esperamos nos tiene retenidos y no toleramos bien esa dilación, como si aguardar tuviera algo de indigno. Esto, que en mi opinión vale para la política, se extiende también al ámbito profesional y personal. Ni que decir tiene que no soy la única en haberse dado cuenta de ello, no por casualidad surgió hace unos años el Slow Movement, una corriente cultural que propone tomarse el tiempo necesario para cada cosa huyendo de la precipitación y de la tiranía de la prisa. Pues bien, me parece a mí que si en los últimos resultados electorales percibimos un movimiento pendular es, en parte al menos, porque con gran premura se ha optado por pasar de una punta de la cuerda a la otra, elevando la urgencia a la categoría de obligación y condenando la serenidad y la moderación que le acompaña como el peor de los pecados.