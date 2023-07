Hace unos años tuve la ilusión de poder convertirme en alcalde de Zaragoza. Muchos políticos, que han pasado por la administración local, nos dicen que es muy gratificante poder formar parte del gobierno de la localidad en la que vives, y yo, que no he tenido esa experiencia, creo que debe ser así. No lo logré, ni siquiera llegué a ser candidato, pero esa es otra historia y hoy no es de lo que quiero hablar.

Acabamos de tener elecciones locales y puede ser una buena idea encontrar diferentes ciudades para ver hasta qué punto la labor de los sucesivos gobiernos ha ido modificando positivamente nuestro entorno más próximo, desmintiendo así esa frase tan manida de que es lo mismo quién nos gobierne ya que todos los políticos son iguales. Entre las capitales de provincia españolas llevamos unos cuantos años oyendo hablar de Pontevedra, de la magnífica transformación que se ha producido en ella, hoy modelo a seguir por otras y fuente de envidia para casi todos. Me gusta esa ciudad, he ido en algunas ocasiones, por placer o trabajo (allí viví los terribles atentados de las Torres Gemelas de Nueva York, en medio de un curso de verano de la Universidad Menéndez Pelayo, en la subsede gallega) y siempre me he marchado con una magnífica sensación pensando que es un lugar en el que viviría muy a gusto. Y cuando tengo alguna noticia de Pontevedra me acuerdo de los Fortes, así, en plural, pero muy especialmente del patriarca, José o Xosé, Bouzán de segundo apellido, un gran hombre, a quien los españoles deberían conocer. Nos dicen que la revolución urbanística de esta capital gallega comenzó en 1999 de la mano de un gobierno municipal del BNG, pero yo, espero que no se me enfade nadie, lo pongo en duda ya que sitúo el comienzo de esos maravillosos cambios unos años antes, en la legislatura de 1979, cuando fue elegido Xosé y se convirtió en concejal de urbanismo con ese partido. Antes de participar en este gobierno municipal tuvo otras vidas, algunas muy intensas, y de ellas voy a escribir algo en este artículo. Acercándose ya a los noventa años, en su juventud decidió ser oficial del ejército, no de la marina, bastante habitual en Galicia, sino en el de tierra, en Infantería. Sus inquietudes intelectuales pronto se concretaron en los estudios universitarios de historia y adquirió una cierta notoriedad al prologar el libro Los orígenes del poder militar en España, de Christiansen, que se apartaba bastante de las ideas imperantes en la época. Cuando el 25 de abril de 1974 triunfó en Portugal la revolución de los claveles, encabezada por un grupo de oficiales demócratas, tomó la decisión, absolutamente individual, de desplazarse hasta Oporto, la ciudad portuguesa más importante de las cercanas a Galicia, a entrar en contacto con alguno de los líderes del movimiento. El nacimiento de la UMD (Unión Militar Democrática) en Barcelona en dos días, el último de agosto y el primero de septiembre, de ese mismo año, puso el germen de una organización que ha sido comparada con la portuguesa sin mucho fundamento. Se convirtió en húmedo de la mano de dos compañeros, Jesús Martín-Consuegra y Arturo Gurriarán, tres de los más movidos en los años en los que permaneció activa la asociación de militares españoles demócratas y antifranquistas. Los integrantes de la UMD sufrieron varios arrestos disciplinarios y se vieron sometidos a algunos procesos judiciales, siendo el 250/75 de la jurisdicción militar el más conocido de ellos, estando Fortes y Martín-Consuegra procesados en él, mientras que Gurriarán lo fue en otro abierto en Barcelona. Fortes y otros seis procesados en Madrid fueron separados del servicio, expulsados del ejército, suerte que también corrió otro integrante de la organización, en rebeldía en aquellos momentos y procesado posteriormente. Aunque años después, demasiados, fueron reintegrados al servicio, mientras tanto tuvieron que ganarse la vida en otras actividades y ahí es donde Xosé entró en la política municipal a la vez que en la docencia. Para cambiar una ciudad es imprescindible ser valiente. No es la única virtud ni, tal vez, la más importante, pero sin ella no se avanza. Quien tenga afición por el municipalismo y se haya molestado en investigar las biografías de personas que han cambiado profundamente sus ciudades estarán de acuerdo conmigo en que todos ellos han demostrado valentía. Y José Fortes Bouzán la demostró luchando por la democracia y el antifranquismo en el seno del ejército hasta el extremo de ser condenado por ello y expulsado de las FAS. Y fue valiente en 1979, en la primera corporación municipal pontevedresa democrática, tras la muerte de Franco, impulsando ideas y políticas que, años después, harían de esta ciudad del noroeste español una ciudad moderna y ejemplo a seguir. Sirvan estas líneas como sencillo homenaje a este español valiente e inteligente.