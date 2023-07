Aprovechar las grietas del adversario

Tras el triunfo del PP en las elecciones del 28M, la mayoría de las encuestas –¿qué medios las encargan?– nos anuncian otro inevitable triunfo el 23J, cual si fuera la ley de gravedad. Esto es consecuencia de esa obsesión de comparar los comportamientos electorales con metáforas atmosféricas (ola, tsunami, terremoto...) como si fueran fenómenos naturales que no son responsabilidad de nadie, y por ello, inevitables. De ser cierto las votaciones serían innecesarias, y los partidos se podrían jugar a los chinos el futuro político del país. Mas que una ola, parece más una sequía selectiva que ha afectado a la izquierda y, sobre todo, a la izquierda del PSOE.

En cuanto al gobierno de coalición parece que su actuación ha sido razonablemente positiva, teniendo en cuenta las gravísimas circunstancias por las que ha tenido que transitar. Por el contrario, desde el primer día la labor de la oposición ha sido implacable, sin concesión alguna y carente de sentido de Estado. En las próximas elecciones van a confrontar Sánchez y Feijóo, aunque parece que ninguno alcanzará la mayoría absoluta, por lo que tendrán que aliarse en sus flancos ideológicos. De Sánchez, es claro y evidente su proyecto político; en cuanto al del segundo, Feijóo, además de mostrar muchas carencias y estar cautivo de otros liderazgos, es también muy claro: neoliberalismo.

Le he dado muchas vueltas para encontrar alguna explicación al triunfo del PP el 23M y a su ventaja en las encuestas, y he sido incapaz. Tras ardua búsqueda he encontrado alguna. Una, en el catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, José Luis Villacañas; y otra, en el libro Democracia de trincheras. Por qué votamos a quienes votamos del profesor de Estudios de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid, Lluís Orriols.

Villacañas: «En la derecha veo hipocresía, fanatismo y frialdad, aunque podría resumirse en una: vivir en la falsedad, una voluntad de construir una fantasmagoría, un imaginario. En la izquierda veo un estar atado al propio discurso, como una vía sin cambio de agujas, aunque sepa que ya no conecta más que con minorías ancladas en la militancia absoluta pero muy fragmentada. Obviamente la derecha ha sabido construir una especie de delirio compartido. La izquierda, no. El delirio tiene como finalidad negar la realidad, pero respecto de algo muy central e importante y con una proyección de afecto compacta. La izquierda ahora tiene realidades y gestiones, o militancias absolutas, pero no ofrece nada respecto de ese algo central e importante». Acierta plenamente. Muchos han votado a la derecha, al haber interiorizado que «España está en peligro» o «ETA está viva», como consecuencia del gobierno de Sánchez junto con Unidas Podemos, y apoyo parlamentario de independentistas. Lo de menos es que tal hecho sea falso, lo que realmente importa es que lo creen totalmente, habiéndose incrustado en el ámbito emocional, ya que para ellos la unidad de España es intocable. Por ende, a todos estos con venderles gestión, buenos resultados económicos, e incluso haber dulcificado el problema catalán, no van a cambiar su voto.

Por ello, el dilema para la izquierda es complicado. Según Villacañas: «Tenemos que preguntarnos cuál es la lógica de ese delirio. Y nadie lo hace. Y mi impresión es que el PSOE vive esquizoide entre la verdad de su sentido de Estado, las verdades de su gestión, y la participación en el imaginario de la España de la derecha. La consecuencia es que, cuando este imaginario se impone en su rutilante y deslumbrante autonomía frente a la carencia de idea real de España por la izquierda, los votantes moderados del PSOE se inclinan a votar al PP».

Además, en tiempos de incertidumbre, se quieren certezas. La derecha las tiene. Una España. ¿Cuál es el proyecto de España en el PSOE? Estado autonómico, federal, confederal, nación de naciones…

Recurro a Lluís Orríols. La competición política es una lucha entre partidos para abrir grietas en los muros de los partidos contrarios. Lo ideal en un partido es conseguir que en la agenda pública se ubique un tema que genere consenso entre los suyos, pero que sea fuertemente divisivo para los votantes del partido rival. Así, los simpatizantes cierran filas con el partido propio y a la vez fomentan dudas o ambivalencias entre los votantes opositores. Son los «temas cuña». Las cuñas son instrumentos usados para cortar leña. Se busca una grieta, y se pega con fuerza en ella. La derecha lo sabe y la usa, al conocer esa grieta en el PSOE: el tema territorial. La derecha es muy hábil y conoce perfectamente esa grieta del PSOE: el nacionalismo español. La identidad nacional genera un gran consenso en el PP, pero divide al votante socialista. Muchos votantes socialistas entran en dudas cuando la cuestión nacional se pone en primer plano. Si el PSOE es sensible a las demandas de los nacionalismos periféricos, ello puede colisionar entre la lealtad partidista y la intensa identidad nacional de muchos votantes socialistas.

El desencanto por la negociación entre el gobierno de ZP y la Generalitat para aprobar el nuevo estatuto abrió una profunda grieta, por la que huyeron muchos votantes socialistas nacionalistas españoles. Primero, se fueron al PP y UPyD, y posteriormente a Ciudadanos. Y no sería descabellado que las concesiones del gobierno de Sánchez a los independentistas estén provocando el mismo fenómeno.