La derechita cobarde de la foto de Colón ha dado un paso al frente y ahora Vox va a por todas aprovechando la debilidad ideológica del PP y el subidón conseguido en las pasadas elecciones autonómicas y municipales.

Tengo que reconocer que no esperaba que Jorge Azcón se arrodillara ante Vox, tan pronto (en una jugada arriesgada), para darles lo que pidan. En Aragón, de entrada, la presidencia de las Cortes a una diputada de la ultraderecha más extrema, Marta Fernández, totalmente desconocida y silenciada durante la pasada legislatura. Aunque ella sí que se manejaba bien en las redes sociales (Twitter e Instagram) donde vertía su odio y su chulería. En el lío y la distancia de las redes se desahogaba marcando estilo: negacionista del cambio climático, del feminismo, de la violencia de género, antiabortista, de la pandemia, antivacunas, seguidora de Trump. Insultó a Irene Montero diciendo que «solo sabía arrodillarse para medrar»; o que «a ella le dan miedo los pitos». Y otras lindezas, como llamar a Pedro Sánchez «dictador comunista». También repartía candela a los periodistas de los que comentaba que a ellos se les tapaba la boca no con mascarillas, sino con fajos de billetes.

En fin, una bomba de relojería que el PP ha intentado desactivar borrando sus perfiles en las redes, justo antes de que se hiciera público su alucinante nombramiento como segunda autoridad de Aragón, detrás del presidente de la DGA. Ahora su equipo tiembla ante su estilo agresivo y lenguaraz y nos dicen que su actitud como presidenta del Parlamento debe ser ejemplar «porque representa a todos los aragoneses», y que a partir de ya toda su comunicación será constitucional. ¡Toma mordaza para la nena! Y como diría el actor cómico Groucho Marx, «estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros». En el caso de Vox está claro que a sus fichajes estrella no les va a costar nada acatar órdenes. A cambio de un control absoluto alcanzan protagonismo, ofrecen espectáculo y un sueldo de más de 90.000 euros brutos.

Es muy fuerte que alguien te obligue a borrar tus opiniones (mensajes que seguramente fueron jaleados y sugeridos por su propio partido para caldear el ambiente electoral) y que después admita un dirigismo absoluto sobre su persona. Lo que resulta evidente es que alguien que consiente esta manipulación no es de fiar. Por tanto, yo no me siento representada por la actual presidenta de las Cortes de Aragón.

Supongo que estas aberraciones pueden ocurrir en otras formaciones políticas, pero las líneas rojas que están cruzando PP y Vox son alarmantes y peligrosas. Degradan la política; y sus personajes recauchutados, operados de mente y cuerpo, resultan vistosos para un programa televisivo tipo reality show; aunque espero que a la mayoría les produzca vergüenza ajena.

Sinceramente, no sé qué pinta esta señora presidiendo las Cortes de Aragón.