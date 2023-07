Cabalgar las crisis

Es verdad que, en los sistemas democráticos contemporáneos, todos los agentes políticos están instalados en la organización, determinada en lo esencial por lo sucesivos y frecuentes procesos electorales, que impide concluir una evaluación seria de los objetivos y de los instrumentos necesarios para su logro. Es verdad, también, que el problema se agrava tras el fracaso de las grandes Utopías, ya que es difícil articular políticas justificadas racionales y generalmente aceptadas. En estas circunstancias, es indispensable solicitar a la ciudadanía sacrificios y renuncias para lograr una salida «real» y no ortopédica de las crisis. Pero también es verdad que, en los momentos críticos, seguimos disfrutando de instrumentos adecuados para abordar los problemas que han planteado las sucesivas crisis.

Como punto de partida deberíamos observar los permanentes cambios socioculturales que se están produciendo en tiempo real y, desde esa actitud, atenderse especialmente en primer lugar, a la llamada bioemotividad es decir, a la necesidad de integrar a un tiempo las emociones, el instinto, la intuición y la inteligencia; eso que llamamos inteligencia emocional. En segundo lugar, debemos prestar atención también, no solo a lo obvio, sino a las capacidades que consideramos como de menor importancia o, incluso, inexistentes. Finalmente, debe atenderse el constatar la tendencia a la colectividad digital, lo que supone el deseo de unirse con los demás y en la construcción de redes a nivel global para «participar» en acciones colectivas. Tales tendencias debidamente estructuradas, pueden ser un instrumento muy valioso para la rehabilitación de la socialdemocracia. Como han señalado muchos analistas, uno de los rasgos más llamativos de la evolución política de los últimos tiempos ha sido comprobar cómo el pensamiento socialdemócrata, que siempre había encarnado los ideales visionarios y la mayor y más intensa voluntad de cambio, se ha ido quedando a la defensiva, deprimido, incapaz de defender sus propias conquistas, como si fuese presa de un tipo de síndrome de Estocolmo. Mientras, los conservadores se están convirtiendo en los dueños de la gran promesa, los nuevos optimistas que propugnan, sin complejo alguno, la nueva «revolución» (neoliberal, por supuesto).

Los progresistas de cualquier rama o familia estamos obligados a defender que existe una alternativa a las políticas conservadoras, que hay una respuesta distinta a la muerte lenta y al desamparo social. Una síntesis profunda entre los valores socialdemócratas y los que representa el liberalismo político pueden ser la clave de un futuro civilizado. No comparto excesivamente, por ello, las formulaciones teóricas que nos hablan interesadamente de que las políticas del siglo XXI no van a dejar mucho sitio para la épica. Que serán políticas post heroicas y blandas, basadas en la desconfianza, el escrutinio y la interacción con una ciudadanía muy informada y autónoma. En todo caso, creo que el heroísmo cívico y tranquilo, la honestidad a carta cabal y la voluntad permanente de tener abiertos los ojos al mundo, son valores que, siendo muy antiguos, siguen siendo imprescindibles en cualquier actividad humana que merezca tal nombre. También en la política y en las instituciones. A quienes están ejerciendo la política activa o aspiran a estarlo, les aconsejaría que no es eficaz, ni por tanto ético, obsesionarse con el afán de volver pronto a las instituciones (cuando se está en la oposición) o en mantenerse en ellas cuando están en el gobierno. Lo esencial, en todos los casos, radica en haber elaborado una precisa y concreta serie de afirmaciones que respondan a las verdaderas necesidades y aspiraciones de los electores. No se trata de surfear la crisis. No se trata de pasar sobre las olas como si no existieran, esperando que el paso del tiempo y la habilidad del tripulante sean suficientes para sortear los obstáculos, para llegar a un buen puerto sin mérito ni clase alguna. No se trata sólo de «gestionar» las crisis, administrarlas como un buen padre de familia, cauteloso y prudente, no arriesgando el seguro patrimonio familiar pero sin olvidar que, en ocasiones, lo más prudente es añadir algunas gotas de riesgo y hasta de aventura. No se trata, siquiera, de intentar «gobernarles», como si fuera posible prever jugadas en un escenario desconocido, que no se atiene ya a las viejas reglas, que no se atiene al libro tradicional de la política al uso.

Solo hay una salida: «cabalgar y domar» las crisis, formar parte de ellas, con coraje, con intensidad, con audacia, atreviéndose a explorar todas las oportunidades, todas las respuestas posibles y, sobre todo, formulando todas las nuevas preguntas a la incertidumbre que nos ofrece el futuro. Como dice el historiador Josep Fontana, lo que «no es admisible es la resignación». Es urgente recuperar el optimismo, la fe en el futuro, la confianza en el progreso sostenible de la humanidad.