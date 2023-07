Durante estos últimos días en que hemos asistido a numerosas entrevistas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en programas de televisión donde rara vez tenían cabida este tipo de momentos informativos, hemos visto cómo era extraño que no se le preguntara por la situación económica del país y la marcha futura de la economía. Cuanto menos, es raro. Pero sí se hablaba mucho de los apoyos que ha tenido el Gobierno de coalición de España en esta legislatura, del solo sí es sí, del Falcon e incluso de la ley trans. Evidentemente, en esos programas no se quería hablar de la inflación y el empleo, que lleva buen ritmo en nuestro país, sino que lo que se quería era hablar del 23J y de aquellos asuntos que se han convertido, por lo que sea, en la agenda electoral. Y que entre todos se ha decidido que son los temas capitales de ahora. Porque en esta campaña electoral da la impresión que se va a hablar poco de la gestión, de las materias propias de un gobierno central, y se va a hablar mucho de emociones, de los derechos que unos quieren tener y que otros consideran que son unas concesiones que dan miedo.

El otro día afirmaba el presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Javier Lambán, en una entrevista en este periódico, que su futuro sucesor, Jorge Azcón, le ganó la campaña del 28M porque el socialista se empeñó en vender gestión y el popular habló de Bildu y el gobierno Frankenstein. Ganó este relato. Ahora, el mundo Vox sigue con ese discurso que apela más a las emociones que al bienestar social. Da la impresión que lo que se impone es prohibir películas, obras de teatro, quitar banderas LGTBI e ir hacia atrás en el cambio climático. Como si de pronto hubiera cosas que no se pueden decir ni hacer y entre todos ponemos límites al humor o a la imaginación cultural. Sociedades puritanas frente a liberalismo, que no libertinaje. Emociones que nos retrotraen a décadas atrás y palabras felizmente olvidadas, como la censura, vuelven a ponerse de actualidad. Da la impresión que de eso va esta campaña electoral.

Y como si de un cine de verano se tratara, la ultraderecha está consiguiendo que el mensaje arrase en la calle y en los programas de televisión. Es evidente que el partido de Santiago Abascal ha sido claro desde el primer momento y no ha engañado a nadie. Durante unos años se ha ganado la confianza de los electores sin sufrir desgaste institucional alguno y ahora quiere poder para, desde ahí, aplicar su agenda. Lo ha logrado ya en varias comunidades autónomas, aunque en territorios como Aragón solo sea desde la presidencia de las Cortes regionales (de momento y esperemos que no mucho más) y en más de un centenar de ayuntamientos de toda España. Pero cabe en este instante una pregunta clara: ¿todo el votante de Vox está de acuerdo en eliminar esos derechos sociales, en volver hacia atrás en muchos logros? Porque hay una lectura aparentemente también bastante diáfana, al menos de momento: en todas las encuestas electorales, el partido de extrema derecha va hacia atrás, baja en apoyos ciudadanos. Curiosamente cuando ha empezado a ganar poder institucional.

Y todas esas emociones con las que se ha empezado a jugar en esta campaña electoral veraniega, cada uno del resto de partidos las está conjugando a su manera. El candidato Feijóo parece decir que todo eso que está pasando en muchas comunidades y ciudades españolas, en la España rural, es malo para el Gobierno central y no lo quiere, aunque ya se verá. Se está dando pie a una serie de comentarios, discusiones y lucha entre ciudadanos de la calle sin sentido. La inquina no puede convertirse en fundamento de la sociedad. Pero esto no tiene ninguna pinta de cambiar y poder debatir sobre las auténticas decisiones que tendrá que tomar el próximo gobierno. Es como si los españoles supiéramos que los temas importantes todos los partidos los gestionan igual, como dirigidos muchos de ellos desde Europa, y por lo tanto es mejor definir el voto por la simpatía o antipatía de un candidato, por las maneras de relacionarse en el espacio político y por su habilidad para poner en circulación una de esas frases que al final repite todo el mundo como un papagayo. Evidentemente, el futuro está entre dos bloques: izquierda y derecha. Pero hagamos una llamada a reflexionar sobre las materias más que sobre las emociones y a reivindicar que las sociedades se han hecho más fuertes históricamente conforme han avanzado. Sin miedo, sin odio y sin violencia.