Feijóo el ‘okupa’

Lo que faltaba por ver ya lo hemos visto. Feijóo se permite con una total falta de respeto, pretender okupar, hacer eso que hacen algunos a los que tanto odian, una casa que no es la suya, un partido, el PSOE, al que aconseja sobre lo que debe hacer o no hacer, quien lo debe liderar, buscando aliados entre los reticentes. Feijóo no se caracteriza por sus habilidades, sus capacidades y menos por sus conocimientos. Ya lo tiene demostrado y sus carencias se ponen cada vez más de manifiesto. En lugar de construir una derecha razonable, homologable en Europa, es el rey del transformismo, del sí y el no a la vez, del según convenga en cada sitio, del oportunismo y la falta de principios pactando con la ultraderecha sin recato, desautorizando a quien aún parecía que tenía dignidad. Véase Extremadura.

Es sorprendente que se le perdonen decisiones anticonstitucionales como tener bloqueado el Poder judicial a la espera de gobernar y controlar al 100%. Y no lo es menos que hasta los comentaristas más sectarios ignoren la ilegalidad y la falta de respeto a los españoles que supone no publicar lo que cobra. Desde la Ley de Incompatibilidades no se pueden cobrar dos sueldos públicos, excepto si eres Feijóo u otros como él. Porque las cantidades que se manejan no son un sobresueldo, suponen un sueldo muy por encima del que reciben muchos españoles, incluidos los del salario mínimo, ese que las derechas no querían subir. Se ha publicado, sin que haya sido desmentido, que Feijóo aumentó en más de 600.000 euros su patrimonio en dos años, que no está mal. Lo que cobra por «gastos de representación» lo debe ir ahorrando, porque es mucha pasta para tan poca representación. Los fondos públicos que reciben los partidos, incluidos los destinados a los grupos parlamentarios, a todos, deben de ser transparentes y no lo son. En Aragón, tampoco. Y eso permite que algunos hagan su fortuna en la política. Los muy patriotas.