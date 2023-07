Feijóo el pasota

Poco a poco nos acercamos a las elecciones generales y reconozco que cada día estoy más alucinado con Feijóo. Tiene una combinación de cinismo y de pasotismo propio del que se la suda todo. Podría empezar por sus exigencias de dejar gobernar a la lista más votada, exactamente lo mismo que ha hecho él en Extremadura. Siguiendo con esa comunidad, y la poca vergüenza de la presidenta del PP en esa región, podemos recordar las declaraciones de Feijóo en las que hacía referencia a la importancia de la palabra dada en política. También le hemos escuchado estos días decir que la reforma laboral es sustancialmente buena, lo cual es lógico porque ha funcionado y creado dos millones de empleos fijos, pero al mismo tiempo mantiene un recurso en el Tribunal Constitucional para tumbarla. Esto es lo mismo que si su vecino le dice: me gusta cómo has pintado las ventanas pero te voy a denunciar para que te obliguen a cambiarlas, y encima te sonríe.

Aznar entendió que siendo representante de un país tenía que hablar alguna lengua extranjera, y se curró el inglés. A Feijóo, que tiene lapsus frecuentes en castellano, lo de hablar inglés le trae al pairo. Las matemáticas tampoco se le dan bien, recuerden el lío que se hizo diciendo que dos más dos eran 22 millones.

Entremos ahora en algunas cosas un poco más serias, como su llegada al poder en el PP. Recordemos que el PP se pulió a Pablo Casado porque denunció la desvergüenza del hermano de Ayuso forrándose con las mascarillas. Es decir, Feijóo lidera su partido gracias a que en el PP prefieren acabar con el denunciante que con el corrupto. También hay que nombrar los sobresueldos que cobra Feijóo, como los cobraba M. Rajoy. Lo curioso es que como senador tiene la obligación de declarar lo que cobra y a pesar de los requerimientos de su jefe, el presidente de la Cámara Alta, sigue sin hacerlo. Le da igual, no siente ningún miedo a saltarse las normas del senado, se la bufa. Por el contrario le tiene pavor a debatir con Pedro Sánchez y solo ha aceptado, a regañadientes, un debate con el presidente que no será en RTVE porque no es neutral, en cambio Antena 3 sí lo es, como todo el mundo sabe.

Está claro que el miedo es muy libre, porque no le dio ningún miedo compartir vacaciones, paseo en barco y amistad con el conocido narcotraficante gallego Marcial Dorado. A mí lo que me da miedo es que España se acabe pareciendo a México con políticos vinculados al narco.