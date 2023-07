Todo apunta a que se van a pasar más de dos meses desde el día en que se celebraron las elecciones autonómicas en Aragón, el pasado 28 de mayo, y la fecha en que se pueda investir al nuevo presidente del Gobierno. Aunque todavía puede alargarse más en el tiempo. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía, hasta el 23 de agosto hay tiempo para la votación de investidura, ya que se da un plazo de dos meses para ello desde la fecha en que se constituyen las Cortes de Aragón emanadas de las elecciones, y ese día fue el 23 de junio. Plazos excesivamente largos para un territorio en el que la actividad económica y social no solo no se detiene, sino que continúa muy activa, aunque sea verano. Es algo que no solo ocurre en Aragón, sino que los textos legales que marcan estos plazos se confeccionaron en casi todas las autonomías de forma similar, con ligeros retoques. Solo que en esta ocasión da la casualidad que el caso de Aragón es el que más se está retrasando, puesto que todas las comunidades que tuvieron elecciones el 28M tienen ya formados los nuevos gobiernos o están muy encarrilados. Sería maravilloso que en España ocurriera como en otros varios países de la Unión Europea, en donde un día se celebran elecciones y a las pocas fechas el nuevo presidente ya está sentado en su despacho.

Pero en el camino de la investidura de Aragón se ha cruzado en esta ocasión una convocatoria electoral nacional que ha añadido complicaciones. Porque conocidos los resultados del 28M y después de ver cómo se desarrolló la elección de la presidenta de las Cortes de Aragón (Marta Fernández, de Vox), todo apunta a que hasta después de las elecciones del 23J no se va a dar una primera fecha para el debate de investidura. Se habla del lunes 7 de agosto, probablemente porque quedaría un poco mal hacerlo justamente la semana siguiente a las elecciones generales. Con lo que para las Fiestas de San Lorenzo de Huesca deberíamos tener ya, por fin, presidente de la DGA. Y este no puede ser otro que Jorge Azcón. El líder del Partido Popular fue el ganador de las elecciones y encabezó en Aragón el tsunami popular que arrasó a los socialistas en buena parte del país. El PP es el único capaz de conseguir una mayoría suficiente en las Cortes de Aragón para dirigir la comunidad y los pactos que ha habido en los municipios y las diputaciones provinciales (además de los establecidos en la elección de la Mesa del parlamento regional) remarcan aún más esa posibilidad. Como dijo el presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Javier Lambán, en una entrevista en este periódico, «Azcón me ganó la campaña», pero también ganó en votos y en escaños, y además ya ha hecho unos movimientos de acercamiento a Vox, a Teruel Existe y al PAR durante estas últimas semanas, que le colocan claramente como presidente in pectore de Aragón. La presidenta de las Cortes, tras la ronda de consultas con los grupos parlamentarios, nominó candidato a Azcón y ahora él está intentando conseguir lo que lleva diciendo desde la noche electoral: gobernar en solitario. Sería lo mejor para Aragón. Por un lado, para dejar a la ultraderecha fuera del Ejecutivo; por otro, para liderar desde el Gobierno de la comunidad el cambio de rumbo pedido por la mayoría de electores aragoneses. Pero su estrategia pasa por el 23J. Si Vox pincha, Azcón tendrá una mejor posición para exigirle esa abstención necesaria para ser investido presidente y formar un ejecutivo solo del PP. Esa es la única duda, saber si logrará gobernar en solitario con pactos puntuales en las Cortes con otras formaciones políticas. El tiempo dirá si la estrategia planteada es la correcta y si ese cambio de rumbo es acertado. Pero Aragón necesita salir cuanto antes del parón en el que ha entrado desde el 28 de mayo. Sería un gran error bloquear la investidura de Jorge Azcón y llegar a situaciones críticas y extremas como la que se puede vivir en Murcia. No es lo más recomendable para un territorio que tiene un gran futuro económico, que siempre se ha caracterizado por una gran paz política y que eso ha supuesto el impulso necesario para el desarrollo que estamos viviendo. El relevo en la presidencia del Gobierno de Aragón está ya asumido por todos los actores del territorio. Solo queda ejecutarlo.