Las perlas que dejan algunos de los candidatos que aspiran al Gobierno de España son todo un clásico en las campañas electorales. El inventario es infinito y, en la mayor parte de los casos, no dejan indiferente a nadie. Esta pasada semana, más allá del manoseado análisis del cara a cara que libraron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, del que ya están suficientemente informados, llama la atención el mensaje que el líder del PP envió a los miles de trabajadores de Correos que han tenido que redoblar esfuerzos para hacer frente a las millones de solicitudes de voto por correo. El gallego pidió a los empleados del servicio postal trabajar «al máximo, mañana, tarde y noche» para repartir esos sufragios en el plazo previsto. Pero una de las cosas más llamativas es que se comprometió, nada más llegar a Moncloa (si finalmente lo logra), a abonarles las horas extraordinarias. «Si no les pagan las horas extra, en el primer Consejo de Ministros les pagaré esas horas a todos los carteros de España por cumplir con su deber». ¡Qué despilfarro!, debió pensar más de uno. El resto quizá se preguntara ¿y a mí por qué no?

A la controversia sobre la celebración de unas elecciones en pleno verano, con un calor sofocante y millones de españoles de vacaciones, se une ahora la discusión sobre quién merece cobrar las horas extraordinarias. El debate no es baladí en una temporada estival en la que el empuje del turismo va a poner al límite las fuerzas y la paciencia de millones de trabajadores de la hostelería que, por descontado, es uno de los colectivos que más alargan su jornada laboral y, en muchos de los casos, sin percibir ninguna retribución a cambio. Pero no son los únicos que viven tal desgracia. Una reciente encuesta elaborada por el departamento de Economía del Gobierno de Aragón concluye que un 27% de los trabajadores aragoneses realizó horas extraordinarias durante el último año. De ese total, algo más de la mitad cobraba por ello, mientras que un 20,5% obtenía compensaciones y otro 25,8% se quedaba viéndolas venir. Vamos, que no veía ni un euro. Dicho de otra forma, más de 40.000 asalariados en la comunidad trabaja más horas de las que marca su convenio colectivo, pero no percibe nada por ello. Y eso, solo en Aragón. Este fraude laboral –la legislación señala que el número máximo de horas extra al año por empleado no ha de superar las 80– afecta a más de un millón de empleados en toda España y no todos trabajan en Correos, señor Feijóo. ¿Va a solucionar esta distorsión laboral que sufren un millón de españoles cuando gobierne? Otra opción, claro, sería aplicar la legislación, aunque eso quizá exigiría de más inspecciones a empresas y puede que fuera una alternativa muy contestada por parte de algunos empresarios. Pero vayamos al caso concreto de Correos. El salario bruto de quienes se encargan de las labores logísticas, bien reparto o bien clasificación, oscila entre los 17.000 y los 18.000 euros al año, lo que supone entre 1.200 y 1.300 euros brutos al mes. La mayoría de esos currantes, sobre todo los que están ordenando esos envíos, y que tanto preocupan al presidente del PP, ven el salario mínimo pisándoles los talones. Sí, el mismo salario mínimo que ahora ronda los 1.080 euros (735 euros al mes en 2018) y que el PP se negaba en redondo a subir porque iba a suponer un golpe letal para la economía y para el mercado laboral español. Quizá, por tanto, la mejor solución no sea pagar solo horas extraordinarias a los trabajadores que tienen que gestionar los votos por correo. Quizá haya que mejorar las condiciones laborales, al menos, a todo el que lo merece para que llegar a final de mes no se convierta en una quimera. El inoportuno comentario de Feijóo es uno de tantos que llenan las redes sociales, las páginas web de los diarios digitales, los telediarios y las informaciones de los periódicos que durante esta campaña electoral no discriminan un comentario ocurrente de uno relevante, y ese es un problema grave. No digamos ya si se trata de afirmaciones que se encuentran a años luz de la verdad. Pero eso es otra historia.