El lenguaje que somos

La utilidad es siempre una cuestión de perspectiva. Algo parecido dijo el profesor Lledó, y yo así lo creo. Supongo que si en estos días, los que les preceden y los que vendrán, muchos españoles nos vemos «obligados» por las circunstancias a escuchar mítines, discursos, arengas y diatribas, es porque los jefes de campaña y los actores principales del juego político han considerado que todo ello les es útil. Lo cual es tanto como decir que es provechoso para sus fines. Por mucho que en los últimos tiempos nos cansemos de repetir que el mundo de la imagen se ha apoderado de nosotros, a través fundamentalmente de las pantallas, en el presente escenario son las palabras las que lo deciden casi todo.

Hace tiempo, cuando leí Todas las almas, comprobé que Javier Marías había sido capaz de dar forma a una idea que a menudo me había rondado por la cabeza: «Nos condenamos siempre por lo que decimos, no por lo que hacemos». ¿Qué significa esa frase?, ¿cuál es su alcance? Aunque son variados los sentidos que pueden dársele me quedo aquí con uno, con la idea de que las palabras pueden llegar a tener más fuerza y poder de influencia que las acciones mismas. Quizás por ello en ocasiones resulte más fácil perdonar la comisión de ciertos actos que el pronunciamiento de algunas palabras. Podría entender esa conocida frase que dice que «las palabras se las lleva el viento» si nosotros, los humanos, careciésemos de memoria, pero no es así.

No solamente no carecemos de ella, sino que vivimos gracias a ella; ella registra nuestro pasado, nuestras fabulaciones y esperanzas del mismo modo que reserva un espacio para las decepciones y mentiras. Por todo ello tengo la firme convicción de que somos lenguaje, pues el lenguaje no es otra cosa que tiempo. Somos tiempo que se expresa casi siempre a través de las palabras, y a veces, cuando se les niega la existencia, a través de silencios. Pues bien, en estos largos días en que todos hablan casi no he sido capaz de dar con diálogos, son los monólogos los que lo ocupan todo. Monólogos en los que se dice y repite lo mismo. A nadie se nos escapa que monologar es mucho más fácil que dialogar. Mientras que un diálogo es un combate de la palabra, el monólogo se parece bastante a una loa a sí mismo. En el diálogo la palabra, que es idea, se pone a prueba y, en el mejor de los casos, cuando quienes hablan, desprovistos de sesgos y prejuicios, también escuchan la palabra, que es idea, germina.

El monólogo, en cambio, es sólo el eco de un pensamiento que, cobardemente, se refugia en sí mismo, sin atreverse a ponerse en entredicho. El diálogo es inseguridad y riesgo, el monólogo temor y apocamiento. Alguno de ustedes puede estar pensando que, en contra de lo que aquí escribo, hemos tenido ocasión de asistir a diálogos estos días, los debates.

Yo niego la mayor, pues cuando se pronuncian frases redactadas por otros, cuando es un equipo el encargado de preparar y decidir lo que se dice y lo que se calla, no hay diálogo que valga. Todo se me asemeja más a puro simulacro.