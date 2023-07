Se les paró el reloj en 1975 y ahora casi 50 años después le quieren dar cuerda. Están llegando discursos encendidos de Vox en los que destacan su rechazo a todo lo que según ellos esta ideologizado. Como si la ideología debiera estar desterrada de este mundo que habitamos todos. Si miramos el diccionario podemos comprobar que ideología es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época de un movimiento cultural, religioso o político. Por tanto habría que preguntar qué parte de la definición no entienden.

Se podría decir que durante todo este tiempo su ideología, sí la suya, quedó encerrada en un armario y ahora el PP ha girado la llave abriendo de par en par no sólo la puerta del armario, sino también la del poder. Parece ser que durante años la han ocultado permaneciendo en entornos económicos propicios, fundaciones de corte religioso o de marcados tintes totalitarios como la Fundación Francisco Franco, incomprensiblemente subvencionada en un país democrático y regalías del poder. Por qué no decirlo, algunos dentro del PP, de donde salió el líder de Vox Santiago Abascal, de un chiringuito bien pagado según el mismo dijo «por no hacer nada».

Parece ser que su vuelta a la realidad les ha producido un choque de tal calibre que les resulta imposible soportar una España que no sea en «blanco y negro»; da la sensación que echan de menos esas corridas de toros televisadas de las plazas más importantes del país y esas sesiones del Nodo a honor y gloria del dictador.

Parece que tampoco puede soportar que en su vuelta a este futuro, al asomarse a las cocinas no encuentran a aquellas serviles esposas, que lejos de haber puesto a prueba su capacidad y sin la oportunidad de poder decidir sobre su futuro, habían pasado por los servicios de la Sección Femenina para encaminar sus pasos únicamente hacia el hogar. Les daña la vista ver colegios, hospitales y empresas llenos de mujeres que han elegido el trabajo fuera del hogar como forma de desarrollar sus vidas, todo ello en armonía con sus parejas y familias contribuyendo al desarrollo de nuestro país.

Parece ser que no soportan muy bien el amplio abanico de colores que pueblan nuestras tierras. España responde hacia el mundo acogiendo a millones de personas, que llegan de distintas partes del mundo, en busca de una vida mejor; de paso contribuyen a un enriquecimiento de nuestra economía resolviendo un problema de mano de obra que los españoles no podemos solucionar. Hacemos ni más ni menos lo que otros países hicieron con nosotros en los años más tristes de nuestra reciente historia.

Incomprensiblemente les escuece que en diferentes territorios de nuestro país, de esa patria que tanto llevan en la boca, las generaciones actuales puedan hablar la lengua de sus ancestros, una riqueza cultural que la democracia ha intentado proteger y difundir.

Por ello, es comprensible que ese viejo reloj al empezar a andar de nuevo encuentre dificultades para girar en un territorio que abominó de aquel eslogan: «España es una y no cincuenta y una» que estos revisionistas del pasado entonaban por las calles, esas mismas calles por las que muy pocos meses antes de la Transición no se podía realizar reivindicación alguna porque un ministro llamado Manuel Fraga decía: «La calle es mía». Curiosamente ese mismo ministro de Franco se sentó junto a otras seis personas, a los que se les llamó «los padres de la patria» y alumbraron la Constitución, la Ley Suprema que en su Título VIII establece la Organización Territorial del Estado, el marco donde se desarrolla el actual estado autonómico que Vox quiere eliminar.

Nada menos que cambiar la Constitución, esa Constitución que para ver la luz necesitó de los esfuerzos de conservadores, liberales, democristianos, socialistas y comunistas que se sentaron en la misma mesa en aras de conseguir una convivencia en paz y en común.

Parece que también les duele Europa, ese grupo de países que nos abrió sus puertas y sus fondos para ayudarnos a ser un país digno donde las personas independientemente de sus ideas fueran tratadas como tales. España también ha contribuido a ese desarrollo, con mucho esfuerzo y aportando personas capaces que han ayudado a llevar el timón de esa Europa. En esos organismos europeos han participado personas destacadas y sirvan como ejemplo entre otros muchos Javier Elorza, Domingo Jiménez Beltrán, Nadia Calviño, actual vicepresidenta del Gobierno, Javier Solana, Luis de Guindos, Josep Borrell, Miguel Arias Cañete.

España se abrió al mundo, hemos crecido en derechos individuales y colectivos, nuestras empresas son competitivas a nivel internacional y disponemos de servicios sanitarios y educativos a nivel, e incluso superior en algunos casos, de países de nuestro entorno. No podemos volver la vista hacia atrás porque el escenario sería malo para todos, incluso para aquellos que tanto lo añoran.

Nos jugamos mucho y nuestra clase política tendrá que pensar si el enfoque que están dando a sus relaciones y los acuerdos derivados de las mismas, van encaminados a conseguir un futuro mejor para todos o el poder les ciega de tal manera que se esté dando la oportunidad a unas formas de entender la vida que hace tiempo que las desterramos de nuestras vidas. No puede ser que las fuerzas mayoritarias rompan puentes que impiden llegar a acuerdos que dejarían en fuera de juego posturas tan extremistas. Y también se tienen que mirar el por qué tantos ciudadanos son capaces de comprar unos mensajes que nos llevan al pleistoceno.

No debemos olvidar que el cinco de marzo de 1933, hace 90 años, Hitler llegó al poder ganando unas elecciones. La historia posterior ya la sabemos.