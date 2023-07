Vox y el carril bici

Vox ya forma parte de unos cuantos ayuntamientos en España y casi todo lo que está proponiendo era bastante previsible, a saber: cancelación de películas de dibujos animados porque sale un beso entre dos mujeres, eliminar ayudas a oenegés que trabajen con inmigrantes y no participar en protestas contra la violencia de género porque hay otras violencias. Resulta curioso lo mucho que se parece este argumento al lamento pero no condeno que se justificaba en que la violencia de ETA no era la única. Todo medidas esperables y perfectamente comprensibles en un partido ultra y nacionalista radical. Sin embargo, me sorprende muchísimo la postura que han tomado de querer desmantelar los carriles bici, puesto que es una política antiespañola desde el punto de vista económico.

La utilidad fundamental de los carriles bici es la de permitir una circulación segregada de las bicicletas, que dé seguridad al ciclista. Un ciclista con su bicicleta no pesa 100 kilos y difícilmente alcanza los 30 kms/h, por el contrario los coches pueden pesar 2.000 kg y alcanzar velocidades de casi 200 kms/h. Un pequeño contacto supone arrollar al ciclista. Aprovecho estas líneas para recordar al alcalde de Zuera, atropellado recientemente. Que la tierra le sea leve. Cuantos más carriles bici, más seguridad y por lo tanto, más gente que se atreve a circular en bicicleta. Volvamos a la economía. España tiene un problema económico histórico. Dependemos del petróleo y del gas extranjeros. Esto nos obliga a importar al día 1,25 millones de barriles de petróleo. Es decir, cada día nos gastamos unos 100 millones de euros que van a parar a los jeques árabes y a Putin. Por traducirlo a una escala más comprensible, por cada litro de combustible que usted mete en el depósito de su coche el PIB español disminuye entre 0,7 euros y 0,8 euros (lo mismo que aumenta el PIB saudí o ruso). Es decir, España se empobrece, los jeques se compran equipos de fútbol y Putin misiles. Por el contrario si usted aparca el coche y se decide a circular en bicicleta ese dinero se queda en la economía española y aumenta nuestro PIB. Por eso, en un país que importa todo su combustible, las políticas de fomento de la bicicleta y de reducción del uso del coche son desde el punto de vista económico las políticas más patriotas que pueda haber. El desmantelamiento de los carriles bici demuestra el patriotismo de Vox. Sin duda son patriotas, pero de Arabia y de Rusia.