Las cosas claras

La falta de confianza del electorado y en consecuencia la pérdida de votos en las urnas deberían incitar a la autocrítica y a la reflexión ante lo que no se ha hecho bien. Sin embargo, resulta escalofriante que en los análisis, estrategias y visiones de las pasadas elecciones de mayo y de las venideras del día 23, se monte más ruido mediático y se busquen culpables ajenos.

Por otro lado hay un empeño en darle a toda la acción política una carga ideológica, que resumiendo viene a decir: «Estás conmigo o contra mí». Que la política desde lo más lejano a lo más cercano está librándose en los platós no es algo que descubramos, que las cargas ideológicas sirven para desviar la atención de los problemas que verdaderamente interesan al ciudadano, también es una realidad; en Teruel Existe sabemos bien lo primero y casi mejor lo segundo. Lo primero porque llevamos años peleando y en la última legislatura con un trabajo parlamentario que ha descubierto a todo el país y ha dado voz a esos problemas, empezando a resolver algunos de ellos; esos que los dos grandes partidos y algunas otras formaciones tienden a dejar en el cajón y cuando salen a la luz ponen el filtro ideológico como mecanismo de ralentización y no resolución.

Los problemas y carencias de la tierra turolense en particular y de la España vaciada en general no son de derechas, centro o izquierda, son obstáculos con los que se encuentran los ciudadanos de esta parte del territorio español, y además son un ejemplo de una bochornosa vulneración del artículo 14 de la Constitución en la que se consagra que todos los españoles son iguales ante la ley pero en el caso del ámbito rural hay una más que evidente discriminación por el lugar en donde naces.

En Teruel Existe la reivindicación sigue presente en cada paso, porque la esencia del Movimiento Ciudadano sigue intacta, no hemos ahorrado esfuerzos en llevar los problemas de los turolenses al Congreso y Senado, lugares de decisión donde los grandes partidos, siempre de «cuerpo presente», han ralentizado, e incluso impedido, la solución de algunos de estos problemas en los que hemos luchado con empeño. Es el caso del trabajo de Teruel Existe en la aplicación de las Ayudas al Funcionamiento de las Empresas que en los primeros meses de este año han ahorrado 600.000 € a las empresas turolenses, recordando cómo se consiguió introducir una disposición adicional en los presupuestos de 2022, o cómo se consiguió in extremis incluir el art. 25 en la Ley de Cambio de Climático para conservar nuestro patrimonio natural y revertir parte de la riqueza en el territorio, cómo se podrán revalorizar los purines al incluirlo en la Ley de Residuos o en qué plazos los territorios olvidados estarán conectados con fibra óptica. Mientras, el bipartidismo a lo suyo. Les invito a informarse de las aportaciones a todas estas leyes de aplicación nacional y a que me digan si no es imprescindible que Teruel Existe siga estando en Madrid.

Podemos decir alto y claro que echamos en falta mayor valentía y un mayor compromiso de los dos partidos mayoritarios con planteamientos como la urgente modificación de la financiación de las entidades locales, es muy evidente que la injusta infrafinanciación pública de los pequeños ayuntamientos es una de las causas que está acelerando y agravando la despoblación de una manera enormemente preocupante.

Durante los últimos años el Gobierno de Aragón, el cuatripartito, ha hablado de despoblación sin una voluntad real de corregirla, con una escasez de propuestas ante el Gobierno de Madrid paradójicamente, el partido dominante en Aragón, del mismo signo político que el central. Sirva como ejemplo el perjuicio que ha resultado ser la nueva PAC para el campo turolense. Me resulta bastante difícil de explicar que no haya habido un esfuerzo en estos temas, ni en las infraestructuras por parte del Gobierno de la comunidad, cuya consejera de presidencia es turolense. Al igual que el Partido Popular, en otros ámbitos, parece que se ha elegido el camino de la crispación cuando Teruel Existe aparece en escena. El equipo de Lambán intenta convertirnos en ese comodín al que se le puede echar la culpa de sus malos resultados electorales, pero la inacción pasa factura y la ciudadanía, por lo menos en lo que a Teruel Existe se refiere, apuesta por que se aborden sus problemas más allá de parámetros ideológicos; como antes indicaba, los problemas no los tienen, los ciudadanos sí pero hay que saber priorizar las soluciones. Eso es lo que hace Teruel Existe y en eso consiste la transversalidad, tan difícil de entender para algunos.

Agota ver cómo algunas formaciones explican su desastre electoral sin mínimos de autocrítica en su actuación en la reivindicación de problemas evidentes de Aragón, como el transporte, la situación sanitaria o la depredación del territorio con la implantación de renovables sin control, silencio sobre esto y también sobre formaciones del mismo cariz ideológico que presentan candidaturas con el artificio de situar a personas que ni viven ni trabajan en Teruel. Ya que tanta importancia dan al matiz ideológico quizás deberían situar ahí el punto de mira de su fracaso, más que rasgarse las vestiduras y culpar a Teruel Existe.

El tiempo de demanda continúa, se mantiene la lucha por la preservación del paisaje, la mejora de la calidad sanitaria y la permanente insistencia de que ser pocos no resta derechos, estarán presentes en las instituciones de la mano de Teruel Existe como garantía de defensa e impulso de la provincia y de todo Aragón.

De lo que importa el mundo rural a los dos grandes partidos tuvimos un claro ejemplo en el debate Sánchez-Feijóo, ni una sola referencia al mundo rural ni a la España vaciada. Me permito recordar que Galicia contaba con 2.772.457 habitantes cuando el líder popular comenzó a presidir la Xunta en 2009 y al final de su mandato en 2022 la comunidad tenía 2.691.456 (81.001 menos, una pérdida de más de 6.000 habitantes al año) y ¡vino a Celadas a prometernos la varita mágica contra la despoblación!

Asistimos a una regresión de conquistas de libertad que pocos imaginábamos, seguimos sin ver como a los partidos tradicionales la despoblación les importan lo más mínimo, resucitan fantasmas, se cruzan de brazos ante riesgos para el patrimonio natural, y la salud de los turolenses y los aragoneses no cuentan en sus discursos. Allá cada cual, mientras nosotros, Teruel Existe, seguiremos pensando en la provincia de Teruel y en Aragón como objetivo de trabajo diario.

Las cosas claras y nosotros a lo nuestro, a lo que compete a todos los turolenses y aragoneses.