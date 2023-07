Modelos de Estado

La agonía de Unidas Podemos ha retirado del plano de la actualidad o del debate político algunas de sus más polémicas ideas, como aquella de que España es «una nación de naciones».

Definición que el PSOE, en su fase de podemización, llegó a incorporar a su argumentario, para proceder a retirarla en cuanto se dieron cuenta del lío en el que se estaban metiendo.

El modelo federal socialista, sin embargo, tampoco se ajusta, letra por letra, con el de nuestro Estado de las Autonomías, por cuanto éstas han venido teniendo o padeciendo primeros y segundos tratos o categorías, habiendo distinguido entre unas y otras la Transición, en general, y sus sucesivos gobiernos, en particular; pero resultando la nuestra, Aragón, raramente beneficiada…

El PP, en este asunto o modelo, deja un poco al albur de sus barones cada taifa que gobierna, respetando el statu quo, viviendo y dejando vivir mientras no haya revueltas, tambores de republiquetas… Abogando Vox, al contrario, por el regreso al centralismo de regímenes anteriores o modelos europeos con fuerte capitalidad, conjurándose para desposeer a las autonomías españolas de competencias, instrumentos jurídicos, financiación y señas de identidad, para uniformarlas en un mismo territorio.

No otro era el sueño de Isabel la Católica y de su descendencia: Carlos I, Felipe II… No así el de Fernando el Católico, defensor de un modelo donde Castilla no ocupara el eje. El humanista Francesco Guicciardini, en visita a España a finales del siglo XV, pudo hablar con el rey Fernando y preguntarle a propósito de la armonía o desorden entre los diferentes reinos y territorios peninsulares. El monarca aragonés le repuso que ese caos en que se desempeñaba las coronas de Castilla y Aragón era solo aparentes, consistiendo una de sus funciones en «ordenar» sus dominios. Ese «orden» o modelo a que se refería Fernando nada tenía que ver con el que preconizaba su esposa, la reina Isabel, de la misma manera que la recentralización que ahora propone Santiago Abascal nada tiene que ver con el espíritu de nuestra democracia.

Y, sin embargo, Castilla (mucho más jerárquica e intolerante, según Guicciardini) impuso su ley. Confiemos en que la historia no se repita...