¿Dónde quedó la ética política?

Algunos dirán que se ha perdido la vergüenza, otros que ya no hay ética que valga o que ya no hay un ápice de racionalidad o de sentido común o de respeto al pueblo ¿soberano? o sencillamente de cultura democrática. Estamos instalados en la época del «todo vale» de la mentira sistemática, pensada, planificada, convertida en estrategia, de la utilización de cuestiones como ETA, de la formulación de propuestas anticonstitucionales como el mantra de la lista más votada (pero sólo cuando les conviene, si no, pues no). Intentan opacar los evidentes éxitos del Gobierno en una época tan convulsa como la que nos ha tocado vivir los últimos cinco años. Intentan pasar de largo de los éxitos económicos que son indudables. Bueno, pasar de largo, no. Ahí se trata de falsear datos, de mentir y mentir y mentir porque eso de que la izquierda gestione bien la economía se les hace insoportable. Afirman que votaron a favor lo que evidentemente votaron en contra y se presentan como los paladines de los derechos y las políticas sociales cuando se han opuesto a cualquier avance y progreso en este país. Ahí están las actas del Congreso y el Senado, las hemerotecas, los periodistas honrados y los científicos sociales para demostrarlo y recordarlo. No sé si se recordará o la memoria próxima de los españoles será tan débil porque de la remota andamos flojos. Se amenaza con derogar todo lo que huele a memoria porque siguen queriendo ocultar los crímenes del franquismo y dejar a los muertos en las cunetas. Estamos a un paso de que se reconozcan sin ambages herederos de la dictadura. Hasta la censura ha vuelto. Me mandan unos amigos los 11 principios de la propaganda de Goebbels. Ignoro si la fuente es fiable o no pero tiene toda la presunción de veracidad. Y desde luego describe muy bien quién inspira la comunicación política que practican las derechas. Antes afirmar esto podía ser ofensivo, pero ya parece que no. Están a un pasito de hacerlo explícito.