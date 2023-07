Los extremos

El PSOE nació en 1869, en una taberna (hoy restaurante) llamada Casa Labra, en la calle Tetuán de Madrid, muy cerca de la Puerta del Sol. El primer partido de los que se definen en teoría política como de masas surgió de la mano de unos obreros, en su mayoría linotipistas, oficio bastante numeroso en aquellos años. Si el primer gran partido de estas características vio la luz en Leizpig (hoy República Federal Alemana) en 1863 de la mano de Ferdinand Lasalle, vemos que en España el movimiento obrero no estaba muy lejos de otros países. Su primer líder, Pablo Iglesias Posse, aún tardaría unos años en entrar en el parlamento como diputado, en 1910. Tras la muerte de Franco se convirtió en el primer partido de la oposición en las elecciones de 1977 y en 1982 Felipe González obtuvo una aplastante victoria que lo llevaría a la presidencia del gobierno, donde permaneció casi 14 años. Otros presidentes socialistas han sido Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. Hoy es un partido de izquierdas, pero centrado.

La vida del PP es mucho más breve. En las elecciones de 1977 la derecha se repartió entre Alianza Popular, liderada por Manuel Fraga al frente de un grupo de nostálgicos del franquismo, y UCD, aquella amalgama de partidos e independientes, que llevó a Adolfo Suárez a la victoria. Tras su sonoro fracaso en las primeras elecciones, la derecha española concurrió en 1979 bajo las siglas Coalición Democrática y en 1982 en las de Coalición Popular, con dos nuevos tropiezos. En 1986, ya descalabrada UCD, el resultado volvió a ser decepcionante. En 1989 nace con la denominación que permanece hasta nuestros días, siendo José María Aznar su candidato en ese año y en 1993, quedando en segundo lugar, y resultando victorioso en 1996 y 2000. Solo ha habido otro presidente de este partido: M. Rajoy. De derechas intentando centrarse.

Podemos, como partido político, solo se entiende con dos datos: el 15M y Pablo Iglesias Turrión. En las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 obtuvieron 5 diputados y, desde entonces, ha permanecido en diferentes instituciones, siendo su mayor éxito la entrada en el gobierno de España en noviembre de 2019. Hoy, con una cierta distancia, vemos que su activismo ha sido mucho más eficaz que su capacidad de gestión. Su proyecto legislativo más importante, la ley del solo sí es sí ha terminado en un grave fiasco y necesitada de urgente reforma. Hoy es un partido muerto, aunque ellos no lo sepan aún.

Sumar tiene como principal activo a Yolanda Díaz, ministra y vicepresidenta tras la espantada de Pablo Iglesias. Ha demostrado una capacidad de gestión digna de elogio, con tres hitos sobresalientes: los ertes durante la pandemia; la reforma laboral; y el alza del salario mínimo a cuotas inimaginables hace solo unos años.

Vox nace en enero de 2014 y su existencia solo se entiende a través de la persona de su líder, desde el primer día, Santiago Abascal. Concejal en Llodio (Álava) de 1999 a 2007; Diputado en el Parlamento Vasco de 2004 a 2009; asesor externo de Esperanza Aguirre de 2010 a 2013; diputado en el Congreso desde 2015. Cualquier intervención pública de Abascal es clara sobre la ideología de ese partido, pero, ahora que están entrando en ayuntamientos, parlamentos y gobiernos regionales, creo que es más oportuno que nos fijemos en lo que hacen.

Comenzando en el gobierno de Castilla y León, donde llevan más tiempo, hemos podido ver a su vicepresidente simular, en plena rueda de prensa posterior a un Consejo de Gobierno, que tomaban una decisión sobre la que no tenían competencia alguna, relativa al aborto; o a su consejero de agricultura prometiendo a ganaderos la flexibilización de las medidas para que pudiesen poner en el mercado animales enfermos, justificándolo afirmando que en España damos demasiada importancia a la salud pública. En Elche (Alicante) han anunciado que van a suprimir carriles-bici, cuando los médicos y otros especialistas no se cansan de repetir que pedalear es una medida muy afortunada para la salud de todos nosotros. En Valdemorillo (Madrid) han prohibido la puesta en escena de la obra Orlando, de Virginia Woolf, una autora reconocida mundialmente, suprimiendo esa actividad y anunciando en su lugar un combate de boxeo. En la Comunidad Valenciana han nombrado consejero de cultura a un torero. Y lo que tenemos más cerca, en Aragón, la nueva presidenta del parlamento, en cuanto supo de su nombramiento borró de su perfil de twitter todos los correos escritos en los últimos años. Insultar y sembrar odio es justificable, pero no es presentable en un cargo de tanta relevancia.

¿Extremos? Sí, si lo vemos geométricamente, pero no pueden ser comparables políticamente ya que Vox está a muchísima más distancia del centro. En España en estos momentos el espectro político está muy escorado hacia la derecha y quien tenga dudas que ojee a diario las portadas de ABC, El Mundo, o La Razón.