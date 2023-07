Las elecciones de hoy, 23 de julio, serán recordadas como una de las más trascendentales para el futuro de España. El país afronta retos más que relevantes en los próximos años vinculados con la economía, el medio ambiente, los derechos sociales, la sanidad, la educación y los fondos europeos, entre otros asuntos. Todo eso está en juego, pero el camino que se puede tomar para encarar esos desafíos es muy distinto para el bloque que representan el PP y Vox y para el que encarnan el PSOE y Sumar. Quizá es eso en lo único que coincidan hoy los electores que han estado sometidos en las últimas semanas a un bombardeo de mensajes, en la mayor parte de los casos, lamentables.

La campaña de las elecciones generales de hoy, 23 de julio, también será recordada como una de las más sucias que se recuerdan, no solo por el hecho de que se hayan utilizado tácticas poco decorosas, –algo demasiado habitual en vísperas de acudir a las urnas– sino porque se ha respetado entre poco y nada a los ciudadanos, que son precisamente los que más lo merecen. Faltar a la verdad es faltar al respecto y, precisamente, eso es lo que más ha destacado en los últimos 15 días. Por tierra, mar y aire.

La Real Academia Española (RAE) define mentira de la siguiente manera: «expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente». Pues bien, de esto ha habido telita en la campaña hacia el 23J, algo que debería obligar a hacer una profunda reflexión, no solo a los partidos políticos, que son los que diseñan esa estrategia tramposa para captar el voto, sino también a los medios de comunicación, que han de ser garantes de la verdad, y a los propios ciudadanos, cuya obligación es la de ser críticos y no dejarse llevar por cantos de sirena.

Hace solo unos días, un amigo, al que considero una persona cabal, crítica, informada y responsable, me reconoció que no tenía intención de acudir a depositar su voto hoy. No sé si habrá cambiado de opinión, pero no creo que la razón que esgrimía para no ir a las urnas se haya disipado en los últimos días. Mas bien, al contrario. «Mira, estoy cansado de que me mientan. No lo soporto. Alguien que no dice la verdad no merece mi voto», afirmó tajante. Entiendo que se refería a los dos candidatos, tanto a Pedro Sánchez como a Alberto Núñez Feijóo, y la verdad es que, tras pensar unos momentos, reconocí internamente que ese argumento era irrefutable. Otra cosa más cuestionable es la cantidad de mentiras vertidas por uno u otro y las formas utilizadas, algo que no ha pasado desapercibido. Pese a ello, transcurrido un tiempo, volví a intentar convencerle de la necesidad de votar este domingo, aunque creo que con poco éxito.

Hoy, casi con toda seguridad, asistiremos a un dato histórico de participación en unas elecciones generales, pero visto lo visto, muchos de los españoles irán a los colegios electorales con la nariz tapada, los ojos cerrados y el corazón en un puño. Otros lo harán con ilusión y esperanza. Sin duda. Sin embargo, muy pocos podrán decir que han sido testigos de una contienda limpia, en la que se hayan contrastado propuestas y debatido sobre temas que incumben a nuestro día a día. Ni asistido a un intercambio de pareceres sobre cuál es el camino que tiene cada uno de los bloques a partir de este 23 de julio. La fiesta de la democracia, en definitiva, resulta incompleta cuando los protagonistas no juegan limpio.

Votar con la razón o con las entrañas. Al parecer, los gurús que han puesto en marcha las estrategias electorales en esta última campaña han apostado claramente por apelar al sentimiento, a las vísceras, a las redes sociales, al mensaje directo pero vacío. Y en esas estamos, en plena jornada electoral, digiriendo un verano plagado de lemas estúpidos y mentiras que ya no se consideran arriesgadas porque no pasan factura.

Pero no se desanimen, porque tras este 23J habrá una resaca casi más complicada y, en Aragón, la investidura de un nuevo Gobierno del que todavía no se sabe cómo se articulará. Pero quizá eso le importe ya poco porque estaremos en pleno verano y el sonido de las olas siempre es mejor que algo que no gusta escuchar.