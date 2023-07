En defensa de Pedro Sánchez

Ocurra lo que ocurra hoy, es de justicia reconocer que la labor de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tiene interés para la ciencia política. Se asociaban la búsqueda de la polarización, la indiferencia hacia la verdad, la privatización de las instituciones y el recurso plebiscitario a fuerzas populistas, y en particular a las de la derecha «insurgente». Los ejemplos predilectos eran Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Gracias a Sánchez, quien no lo supiera ha podido ver que esa caja de herramientas también estaba al alcance de políticos del establishment. El asunto central, sin duda jugoso para los investigadores, es el divorcio entre un discurso que emplea el lenguaje del buen gobierno y la práctica que lo subvierte. Hace tiempo que los partidos principales colonizaban las instituciones y la oposición también ha tenido mucha responsabilidad en su degradación. Pero en esta legislatura se ha perdido la vergüenza. El presidente ha colocado a una exministra de Justicia como fiscal general del Estado y a un exministro en el Tribunal Constitucional. Oficialmente se seguía «la ciencia», pero la ciencia coincidía con el interés electoral y se atribuían decisiones a comités de expertos inexistentes. Parte del gobierno atacaba la judicatura; el ejecutivo presumía de transparencia pero no contestaba a las peticiones del departamento. Se producía legislación basura, se cerraba -por la pandemia- el parlamento. Se defendían los datos, y se cambiaba al director del Instituto Nacional de Estadística cuando no gustaban los datos. Se forzaba el cese del presidente de RTVE por no ser lo bastante sectario. El Centro de Investigaciones Sociológicas sobrevaloraba sistemáticamente los resultados de la izquierda y hacía preguntas tendenciosas mientras su presidente publicaba un libro lleno de elogios a Pedro Sánchez. El presidente del gobierno atacaba a los medios «de la derecha» y les acusaba de propagar «bulos» (algo lamentable de esta campaña: aceptar la idea de «medios hostiles», y que el candidato socialista no haya hablado con algunos y el candidato del PP con otros). Hace unos días el presidente afirmaba en una entrevista que en estas elecciones no nos jugamos la alternancia sino la democracia (en la transcripción no aparecía la cita textual, pero en el titular sí; Sánchez tuiteó la frase).

Sánchez ha hecho otro servicio a la ciencia política. Ha mostrado que la sensibilidad de una parte considerable de los investigadores está menos entrenada para detectar esos comportamientos cuando los practica una fuerza de centro izquierda. El aforismo de Stathis Kalyvas mantiene su vigencia: «la transformación de los críticos apasionados en dóciles apologetas siempre es un espectáculo fascinante». Si hay un cambio de gobierno volveremos a verlo, y veremos cómo algunos recuperan la capacidad de indignarse: es un buen consuelo porque, como las tardes lluviosas, también tiene sus satisfacciones.