Todo el mundo sabe que las palabras mentira y político están relacionadas desde siempre. A nadie se le escapa que la credibilidad que tienen en la sociedad las personas que se dedican a la política es escasa. Incluso, en el 2016 se eligió como palabra del año en España la posverdad, cuya característica es la falta de respeto por la verdad o el menosprecio hacia la misma. La mentira y el desprecio a la verdad son diferentes formas de engaño. El que miente sabe cuál es la verdad aunque la oculta deliberadamente, pero la posverdad va un paso más lejos: ignora la verdad, la obvia. Son herramientas que siempre se han usado en política. Ya decía con insistencia Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que una mentira repetida miles de veces se convierte en una verdad. Y ese juego lo estamos viendo mucho en la última época y también en la campaña electoral del 23J se ha puesto muy de manifiesto. Pero hoy se verá la verdad. Los españoles votan sin máscara y de ahí saldrá hacia dónde debe caminar el país. Aunque, eso sí, todo el mundo sabe que la mentira penaliza poco, no tiene mucha repercusión electoral (aunque sí la tuvo en 2004, cuando ganó Rodríguez Zapatero las elecciones generales tras las mentiras del PP sobre el 11M). Y también que no sería la primera vez que esa supuesta verdad que salga hoy de las urnas, alguien la ponga en duda.

Los expresidentes de EEUU, Donald Trump, y de Brasil, Jair Bolsonaro, son los más claros exponentes de todo esto en los últimos años. Han utilizado la mentira como algo banal y sin ningún pudor, dijeron lo que quisieron con el fin de conseguir ganar sus respectivas reelecciones y como al final perdieron, pues simplemente dijeron que les habían robado la victoria y ya está. Puede ser que sean ciclos distintos de la política y que incluso se haya asumido en los países europeos, y en España también, que no pasa nada por mentir para obtener algo positivo en política y si es descubierto, pues se reboza como se pueda y al día siguiente ya se ha olvidado todo el mundo. Una pena que la política esté encaminándose en esta dirección, quizás ante la apatía de muchos ciudadanos, también.

La campaña electoral que hemos vivido los últimos quince días ha tenido muchas mentiras y mucha pobreza ideológica. Llegar a oír esta misma semana al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cómo reivindicaba el 15M, casi al mismo tiempo que está firmando pactos con Vox, con la ultraderecha, en más de media España es muy triste. No debería ser creíble. Y que cualquiera que aspire a gobernar y dirigir las instituciones políticas de este país, cuestione la credibilidad de empresas como Indra, que se dedica a la gestión electrónica y técnica de la jornada electoral, no a contar votos, o se creen sospechas y desconfianza hacia Correos por el voto de muchos ciudadanos, evidentemente no es campaña. Sembrar sospechas para poder hablar luego de pucherazo si se pierde es intolerable. O decir que el Congreso ha aprobado leyes con los votos de partidos que simplemente no ha sido así, como dijeron el presidente del PP o Santiago Abascal, de Vox. O esa afirmación de Pedro Sánchez de que la tasa de paro juvenil es la más baja de la historia, cuando no es cierto, ya que en el primer trimestre del 2008 es cuando menos hubo... En Aragón, los de Vox protestan porque no hablan con el PP de Azcón para negociar el Gobierno regional y los populares dicen que no es cierto, que sí que hablan... No puede ser...

Pobreza total. Ni un debate electoral sobre temas específicos: vivienda, sanidad, cambio climático, economía... Los hubo con los expertos en las áreas de cada partido en otras campañas electorales, pero en esta nada... Mucha capacidad inventiva, pero poco debate de gestión, probablemente porque interesa más el relato. No hay más que escuchar lo que el presidente del Gobierno ha dicho en las entrevistas en esos medios a los que no había ido nunca en cuatro años.

Con este panorama, y viendo el fervor con el que los ciudadanos han ido a buscar el voto por correo, hoy tiene que ser un buen día democrático. Probablemente estamos ya en un ciclo distinto en el que el sistema político tiene asumidos los cambios de bloques, pero lo que entre todos debe entenderse es que hoy debería ser el día de la verdad. Sin máscaras.