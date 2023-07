La mentira y el PP

Pensemos en un médico que realiza unas pruebas y comunica al paciente que el diagnóstico es de cáncer. Posteriormente se comprueba que en el laboratorio hubo un error en las pruebas y que afortunadamente el paciente no tiene cáncer. ¿Mintió ese médico cuando le dijo al paciente que tenía cáncer? Definiremos mejor la mentira si atendemos a la voluntad de engañar, que si nos fijamos en la verdad o falsedad de una afirmación. Pensemos ahora en la historia del PP y comprobaremos como el uso de la mentira ha ido siempre a más y a mayor descaro. Vayamos en orden cronológico. Noviembre de 2002: es posible, aunque poco probable, que Mariano Rajoy creyera de verdad que del Prestige solo salían unos «hilillos de plastilina». En marzo de 2003 Aznar nos metió en una guerra contándonos que Irak tenía armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Quién sabe, quizá los americanos lo engañaron a él también, aunque me temo que también es poco probable. Poco a poco fueron entrando en la espiral del mentiroso. Así, en mayo de 2003 y tras el trágico accidente del Yak 42, el señor Trillo y Aznar decidieron entregar a las familias cuerpos de los militares caídos en acto de servicio, no solo mal identificados, sino incluso mezclados. Y en marzo de 2004 llegó la gran mentira: el 11M fue ETA. Esta mentira la mantuvieron sin pudor durante años. De la época de Rajoy, podemos encontrar montones de mentiras. Para empezar que en el PP no supieran quien es M. Rajoy, o que no supieran por qué los discos duros habían sido amartillados. También podemos recordar a Cospedal hablándonos de despidos en diferido o diciendo que nunca se había reunido con Villarejo. Incluso pudimos ver a Rato, a Matas, a Fabra, a Camps, etc, mentir en sede judicial. Lo de la «muerte inminente» (hace 4 años) de Zaplana por leucemia para conseguir la excarcelación también podríamos incluirlo aquí, sin descartar que no fuera mentira, sino un error de pronóstico médico. Y llegamos a Feijóo que directamente miente sobre cosas obvias, medibles y verificables. Lo vimos en el debate con infinidad de datos y lo vimos ante una buena periodista en RTVE. De las milongas que ha contado sobre su amigo narco no hay mucho más que decir, y de las calumnias a Correos aún menos. El problema es que ya se miente abiertamente y sin ningún pudor porque da exactamente igual. Es trumpismo en estado puro. Ojalá la mentira tenga el mismo resultado que en 2004.