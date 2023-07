Nuevas amenazas independentistas

No han tardado mucho los independentistas en reclamar a quienes vayan a gestionar la gobernanza, la autodeterminación de sus respectivos territorios a través de un referéndum vinculante. Una amplia victoria de cualquiera de los dos grandes partidos de ámbito nacional podría aliviar la situación y facilitar una gestión razonable de sus pretensiones. Por el contrario, un resultado que precise de alianzas con otros partidos, puede conllevar fórmulas de gobierno incomprensibles que mermen la credibilidad y hasta la legitimación del Gobierno. Pero, en todo caso, coincidimos: el gobierno debe gobernar y ello supone, entre otras muchas cosas, dar una respuesta clara a estas demandas.

Supone hacerles comprender que no existe posibilidad alguna de que un Gobierno de España persista al flagrante incumplimiento de la Constitución, y para ello no bastan las palabras. Hacen falta hechos contundentes que muestren esa voluntad política.

Los independentistas no tardarán en plantear de nuevo una iniciativa de reforma constitucional. Su eventual aprobación supondría necesariamente la derogación del artículo 2 de nuestra Carta Magna, que se fundamenta «en la indisoluble unidad de la nación española». Ya fracasó la tesis planteada inicialmente de resolver el conflicto por medio de una declaración unilateral de independencia y tampoco podía prosperar la idea de un referéndum pactado entre las partes, por la sencilla razón de que es la propia Constitución la que establece un mecanismo de garantía reforzada para cualquier reforma que afecte de manera frontal a los preceptos de su Título Preliminar.

La reforma debería aprobarse inicialmente por dos tercios de cada Cámara. Luego, si prospera, han de disolverse las Cortes Generales. Constituidas las nuevas Cámaras, hay aprobar de nuevo la iniciativa con idénticas mayorías. Y una vez superados los requisitos, sería preceptiva la consulta a todos los ciudadanos españoles mediante referéndum. Es un procedimiento preceptivo para cualquier Gobierno nacional o autonómico, sin que quepa negociación de clase alguna. Y no parece que hoy por hoy, se den las circunstancias. Tampoco puede prosperar la moción, ya fracasada en su día, de introducir estas pretensiones a través de la reforma de sus respectivos Estatutos de Autonomía. Se intentó con el Estatuto de Guernica, que no prosperó pues estas reformas requieren de Ley Orgánica, y es obvio que la propia Constitución excluye de manera expresa el mecanismo de la iniciativa popular para tales leyes.

Hay «expertos» que sostienen la posibilidad de cuadrar el círculo de la autodeterminación, con la idea de establecer un contenido material de la pregunta sometida a referéndum que, de tan ambiguo, haga posible su interpretación como no contrario a la Constitución española. Además de implicar un fraude de ley, este planteamiento desconoce que Gobiernos o Parlamentos autonómicos no tendrían competencia para convocar un referéndum de esta clase que es competencia exclusiva del Estado (artículo 149.1.32). El referéndum debería ser convocado por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno y ser previamente autorizado por el Congreso de los Diputados. En este momento, fracasado el procés, todo el que quiere sabe que las vías de hecho sin cobertura jurídica constituyen un incumplimiento de las obligaciones que la Constitución y las Leyes imponen a las instituciones autonómicas, actitud que «atenta gravemente el interés general de España» y abre la puerta (artículo 155.1 de la C.E.) a que el Estado intervenga adoptando las medidas necesarias para obligar a la Comunidad Autónoma a volver a la senda constitucional. No es una facultad, es una obligación sobre la que no cabe negociar.

En el pasado no fuimos capaces de impedir el referéndum. Es cierto que fue ilegal y nulo de pleno derecho por ausencia de garantías pero su celebración fue un breve éxito político y un futuro y eventual ensayo general para una nueva oportunidad. Porque no podemos excluir que los hechos se repitan, los máximos responsables políticos deben asumir lo obvio: que el Estado tiene medios suficientes para evitarlo y solo es necesario que exista una inequívoca voluntad política.

Graduar la extensión y la intensidad en la respuesta es competencia del Gobierno de España con el necesario apoyo de la oposición. No sería necesario utilizar artillería pesada como el estado de excepción o de sitio. Es probable que algunas medidas concretas pueden ser suficientes. Así, asumir el control directo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el control directo e indirecto de todo el aparato administrativo de carácter electoral; asumir las competencias en materia de medios públicos de comunicación, especialmente la radio y la televisión autonómica.

Se trata de emplear el mínimo de fuerza para evitar males mayores. Crear o mantener cualquier expectativa nacionalista a este respecto, equivaldría a tener que asumir en el futuro, medidas más contundentes.

Los ganadores de las elecciones generales, y sobre todo los perdedores, están obligados a fijar un explícito protocolo de actuación para el supuesto de que los independentistas cometan viejos errores.