Se puso anoche de manifiesto que el adelanto electoral que ejecutó Pedro Sánchez después del 28M ha sido muy útil para él y para los socialistas. Por un lado, consiguió de un plumazo, al día siguiente, bajar la euforia del triunfo popular en las autonómicas y municipales. Además, ha demostrado con el 23J que la ola azul o no era tal o no se ha consolidado. A lo mejor lo que ocurrió fue que el tsunami popular de mayo consistió en teñir de azul el poder institucional, pero no tanto los votos. Con el adelanto electoral, el presidente del Gobierno, ya en funciones, ha puesto freno a las especulaciones sobre el fin de su liderazgo en el PSOE porque es evidente que los que esperaban para ver pasar su cadáver tendrán que seguir esperando. Ha conseguido más votos y más escaños que hace cuatro años, a pesar de todo. La izquierda ha cumplido su objetivo, que casi era empatar más que ganar y Núñez Feijóo se la ha jugado y no ha conseguido su objetivo. A pesar de sumar más escaños y más votos, el PP tiene una sensación de derrota.

Todo porque el voto de la izquierda se ha movilizado y ha conseguido unos resultados muy similares a los de hace cuatro años. Entonces se dijo que se había castigado al Gobierno de España, no a los ejecutivos regionales, como el de Aragón. Pero ayer, no solo no se castigó a Sánchez, sino lo contrario. Porque ha conseguido ser la primera fuerza en Cataluña, donde parece que la política del diálogo se ha impuesto con el batacazo de los independentistas. Y en Andalucía, los socialistas salieron muy reforzados, e incluso en Castilla y León el miedo a la gestión de Vox, partido en el Gobierno de aquella comunidad, ha provocado un retroceso grande de la ultraderecha. Y otra cuestión a tener en cuenta. Habrá que pedir muchas explicaciones a todas las grandes empresas demoscópicas que no solo no han dado una con las encuestas, ni las de la campaña electoral ni las de ayer mismo dadas a conocer tras el cierre de los colegios electorales. O tiene razón Abascal y están manipuladas, o realmente cada vez es más difícil hacerlas con credibilidad en este país. Tezanos, incluido. Casualmente, en Aragón sí que los populares han cumplido con sus expectativas y las de las encuestas, quitándole el escaño nacional a Teruel Existe (quizás castigado por sus apoyos a la derecha) y dando la vuelta a los socialistas en Zaragoza y Huesca. A partir de ahora se abre la batalla de la legitimidad política que tendrá mucho más eco que antes. ¿Gobierna el que gana o gobierna el que más apoyos tiene? De acuerdo con nuestra Constitución, en España siempre ha sido lo segundo. El propio Sánchez tras la moción de censura, los presidentes autonómicos Díaz Ayuso, Fernández Mañueco, Juanma Moreno, María Guardiola, e incluso el alcalde Jorge Azcón son algunos ejemplos. No es ninguna anomalía. Es el Rey quien debe encargar la formación del Gobierno al que más apoyos tenga. Rajoy, en una ocasión, incluso renunció. La batalla de la legitimidad, como la del relato, acaba de empezar. Los de Vox se han desinflado, los partidos catalanistas están en el punto de mira y curiosamente en la calle Génova, entre los gritos que se oían de los fieles que escuchaban a Feijóo, el nombre que más se vitoreaba era el de Ayuso...