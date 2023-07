Lo ha vuelto a hacer. El código de resistencia de Pedro Sánchez se ha transformado en manual de persistencia. El presidente es el Jordi Hurtado de la política. Si por el presentador de televisión no pasan los años, por el inquilino de la Moncloa no hacen mella las crisis. La mayoría progresista se mantuvo silenciada en mayo. Pero este domingo gritó, fuerte y unida, que quiere seguir avanzando. Las voces del domingo armonizaron una sinfonía coral de emociones en ebullición, y cerebros de reflexión, que transformaron una necesidad social en una obra maestra de la participación. Algunos dirán que Sánchez metió el primer gol de estos comicios, tal y como lo endosó Maradona a la pérfida Albión en 1986, con la misma zurda mano de Dios, anticipando las elecciones. Pero hoy no se discute si el tanto del pibe argentino fue ilusionismo o una obra de arte. ¿Acaso hay diferencia entre un genio y un mago?

Perro Sanxe gana porque podrá formar un nuevo gobierno progresista. Porque supo sintonizar con La pija y la quinqui mientras empatizaba con Julia Otero. Porque congeló los infiernos de P.M. (Pablo Motos) y Ana Rosa Quintana. Porque supo levantarse cuando le partieron el rostro, cara a cara, en su vis a vis con el candidato del PP. Porque formó equipo con Yolanda Díaz, en RTVE, frente a un fantasma presente y a otro desaparecido. Pero sobre todo ganó porque el presidente gobierna desde la Moncloa, pero se crece en la calle. Feijóo ya tiene su retrato expuesto en la galería de los errores populares. Algunos dirán que esta derrota es culpa del candidato, la campaña o las malas compañías. Pero la respuesta está en el bochorno que soplaba con su política. En la casa del terror de Génova no todo son lágrimas. La sonrisa de Ayuso le convierte en una Frau Blücher que se ilusiona con revivir al Fronknstin conservador del formol popular. La depresión de los ultras es evidente. Están, pero no se les espera. Tras la borrachera del exceso fascista de Vox, tan hormonado como esbafado, quizás formen un grupo de autoayuda como abascólicos anónimos. La psicología ha primado sobre la sociología, y la conciencia personal se ha impuesto a la tendencia metroscópica. Las encuestas no han fallado. Los impulsos se ven más que las decisiones. Pero sólo estas últimas se convierten en votos. La colectivización de lo individual es la fuerza grupal más transformadora de la sociedad. Las masas se forman de fuera a dentro. Los grupos se cohesionan, en equipos, de dentro a fuera. Yolanda Sánchez no sólo fue el título de mi artículo en este periódico en marzo de 2022. Hoy es una realidad. Nunca antes en democracia, quienes votaban a la izquierda del PSOE pedían a los electores dudosos con Sánchez que le respaldaran. Jamás los votantes socialistas habían impulsado tanto el voto a su izquierda para que, juntos, el resultado de la suma fuera más que Sumar. Sólo faltó la celebración común de toda la izquierda en la fuente de la plaza de España. Pero eso queda para ocasiones más difíciles que esta victoria de apariencia imposible. Tras el triunfo del domingo, el ascenso del Real Zaragoza a Primera es una hazaña menor. En Aragón el sueño de esta noche de verano fue una comedia para la izquierda, pero una tragedia para las derechas. Azcón sale más debilitado de un cargo en el que aún no se ha estrenado. Un récord de paradoja. Estos resultados no le ayudan en su investidura. Dura poco la alegría en la casa del rico. ¡Qué ganas tenía de escribir esto algún día! A la otra Alegría, a Pilar, se le ha quedado cara de secretaria general de los socialistas aragoneses. Los maños de Yolanda se convirtieron en Mallos, manteniendo su escaño, y se vengaron de la Campana de Huesca que decapitó sus opciones a base de divisiones. Sumar y ganar, todo es empezar. En el sur, Teruel existe un poco menos en Madrid, tras sus devaneos con la derecha turolense. Vuelvo de vacaciones y el despertador me recuerda, a las 6.30 de la mañana, que soy de los españoles que madruga. Salgo a la calle con una sonrisa de lunes que me convierte en sospechoso de todo, y sólo se me ocurre decir, «buenos días Aragón, buenos días España». H