Y Sánchez vuelve a ganar la apuesta

El PP ha ganado las elecciones, ha pasado de 89 diputados a 136, ha ganado 47 escaños de una tacada pero no les va a servir para gobernar. Está lejos de una mayoría holgada y su posible socio escondido durante la campaña de las generales, no así en los gobiernos autonómicos donde suman, se ha pegado un batacazo histórico.

No sólo se ha frenado a la ultraderecha, sino que se le ha dado marcha atrás, allá donde nos querían llevar a un país en blanco y negro. Es la clave de estas elecciones, porque Sumar pierde con respecto a Unidas Podemos del 2019, pero resiste perdiendo 6 diputados, si contamos también los de Más País.

Pedro Sánchez convocó para no soportar un semestre europeo de agotamiento y ha vuelto a acertar porque sólo gana dos escaños pero al principio de la campaña electoral y con la resaca de las autonómicas este resultado parecía inviable. Consigue que la derecha y la ultraderecha no puedan gobernar, y a partir de aquí volver a tejer mayorías para conseguir la investidura. No será tarea fácil, los nacionalismos catalanes han rebajado la espuma del mismo modo que el rédito de la conversación o de la mano tendida se la ha llevado el PSC y por tanto el PSOE. Ya sabemos que el nacionalismo español insufla ánimos en los nacionalismos periféricos y al revés, en Cataluña y en el País Vasco. Bildu se convierte en primera fuerza política en su territorio, desbancando de ese trono al PNV con unas elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina. Este es el puzzle que hay que conseguir encajar, porque el resto son los tres anecdóticos escaños de Coalición Canaria, BNG y UPN que completan la Cámara de 350 diputados que tiene que elegir presidente del Gobierno.

El objetivo inicial de parar a la derecha lo ha conseguido un Sánchez resistente y con olfato electoral para los tiempos y la remontada, lo hizo dentro de su partido alcanzando la Secretaría General en un tortuoso camino, montando una moción de censura en horas y repitiendo elecciones en 2015, 2016, y dos veces en 2019. No queda nadie de ese tiempo, ni Rajoy, ni Casado, ni Rivera, ni Iglesias, solo queda él. Lo que permanece inmóvil en el tiempo es el problema del engranaje de Cataluña y País Vasco en el conjunto del Estado, y es verdad que ahora los números lo hacen todavía más difícil pero el patadón para arriba que diría Clemente en algún momento debe pararse y empezar a jugar en la banda.

Alberto Núñez Feijoo dijo que si no ganaba se retiraría, ganar ha ganado pero sin gobernar es una dulce derrota. Seguro que no faltan candidatas en el Partido Popular para sustituirlo o esperará prudentemente a si hay una repetición electoral en diciembre. No soy de apostar como el presidente Sánchez, pero creo que esta vez va a hacer lo imposible por gobernar, tiene 151 escaños fieles que le van a dar menos problemas que los 155 que manejó en la legislatura pasada.

Tendrá además en frente a una ultraderecha que no podrá recurrir al Tribunal Constitucional cada semana, judicializando los asuntos que debían ser estrictamente políticos. Los 52 de Vox han pasado a la historia del bloqueo legislativo permanente, de las mociones de censura espectáculo sin ninguna viabilidad solo como una provocación constante. H

* Politóloga