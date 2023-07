A votar otra vez

Si las elecciones se resolvieran en una casa de apuestas, desde ayer habría nuevos millonarios. Acertar de antemano el resultado de la pasada noche electoral, esa total igualdad entre los bloques de la política española, habría requerido de la inspiración divina. Al margen de las porras o apuestas, con los votos, con los escaños y con los bloques en la mano no tenemos a la vista gobierno ni oposición, y sí, en cuanto nos la fijen, nueva fecha electoral. Porque todo apunta a que, si queremos tener pronto nuevo, o el mismo presidente, habrá que volver a votar.

Será Felipe VI, no obstante, quien intente evitarlo invitando a los líderes a formar gobierno. En primer lugar, llamará a Alberto Núñez Feijóo, como ganador de los comicios, y le preguntará, dentro del papel de la Corona, si está preparado para presentarse a la investidura. Si Feijóo fuera Rajoy le diría que no, porque no sumaría votos parlamentarios, pero Feijóo nunca se ha visto en una situación como esta y habrá que esperar a su reacción. Si renuncia a presentarse, lógicamente será Pedro Sánchez quien pueda intentarlo, sumando hasta donde le den sus alianzas e intentando forjar una mínima mayoría, o una mayoría por la mínima, que le permitiese continuar en La Moncloa. ¿Aceptaría ese reto Sánchez, en caso del paso atrás de Feijóo? Tampoco lo podemos saber todavía, pues Sánchez no se ha enfrentado antes a una circunstancia así.

Si ninguno de los dos da el paso, la repetición electoral estará servida.

Mientras tanto, algunos líderes habrán empezado a dejar de serlo.

Gabriel Rufián ha perdido hasta la camisa en mes y medio, por lo que, lógicamente, Esquerra Republicana debería plantear su retirada.

Caso parecido es el de Santiago Abascal, quien ha perdido sin pena ni gloria la friolera de una veintena de escaños, dejando a su partido, Vox, en una situación de vicariedad, dependiendo cada vez más del PP. En el contexto de las ultraderechas europeas, Vox es la única que pierde votos e influencia política, por lo que nada me extrañaría que procedan al recambio de su cúpula.

Los próximos días serán decisivos, y tal vez, no desesperemos, se halle solución, pero la repetición electoral, hoy, parece inevitable.