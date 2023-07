El fugado Carles Puigdemont, huido de la Justicia española y refugiado en Waterloo, desde donde sigue conspirando por la independencia de Cataluña, ya ha puesto precio a su apoyo a un nuevo gobierno de Pedro Sánchez: autodeterminación para una república catalana.

Sin la celebración de un referéndum en el que se decida la independencia de este viejo condado de la Corona de Aragón, de esas cuatro provincias –Gerona, Barcelona, Lérida y Tarragona– en las que han ganado los socialistas, de ese territorio habitado por ocho millones de españoles, de los que sólo una pequeña parte de catalanes radicales votan a Junts, no habrá acuerdo, avisa Puigdemont, no habrá gobierno en Madrid ni en ninguna otra parte de esa España que él no reconoce.

En su madurez democrática, la mayoría de españoles ven en el chantaje de Junts, al que se sumará por arrastre la desahuciada Esquerra de Rufián, condiciones inaceptables para el futuro de una nación que pretende seguir siéndolo. Sin embargo, hay diputados que no piensan así, inclinándose a «explorar» las vías para entenderse con los indepes y, a base de compromisos o promesas, ganarse su apoyo para otra investidura de Sánchez. No será, lógicamente, el propio Sánchez quien abra o participe en dichas negociaciones, pero el PSOE las celebrará tratando de calcular hasta dónde puede llegar, o ceder, a cambio de gobernar. La estrategia socialista ha venido funcionando con Esquerra, pero si Junts se planta con su referéndum van a tener imposible el acuerdo.

En ese caso, los electores serán de nuevo convocados a unos comicios generales, a celebrar antes de fin de año.

Para evitarlo, otra opción sería que el PSOE permitiese gobernar a Feijóo en solitario, tal como el líder del PP les pidió desde el balcón de Génova en la noche de su triunfo electoral.

Con la teoría del bipartidismo y de la alternancia en la mano sería una hipótesis correcta, pero en la inminente realidad política de nuestro país dicho planteamiento tiene, me temo, pocos visos de prosperar, tan ilusas expectativas como esa promesa jamás cumplida de reformar la ley electoral para que gobierne la lista más votada.

Pedro Sánchez ya sabe cuál es el precio. ¿Lo pagará?