Aragón cierra un ciclo político de buen empleo

Niquelado. Esa es la palabra que ha utilizado la consejera de Economía en funciones del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, en la que pudo ser su última rueda de prensa para analizar los datos de empleo tras la publicación, ayer, de la Encuesta de Población Activa (EPA). Y es que los número son muy buenos en los ocho años del Gobierno de Javier Lambán, hasta rozar el pleno empleo, algo que el presidente socialista auguró para el próximo año. La tasa de paro se ha situado en un 8,59% (se considera pleno empleo por debajo de 8) y el número de ocupados ha alcanzado la cifra de 594.600 personas, a muy pocos de esos 600.000 que esperaban alcanzar en el cuatripartito. Pero aún así, el ciclo político que ahora va a terminar en Aragón está marcado por unas muy buenas cifras económicas, y especialmente en empleo. Sin duda, la reforma laboral ha motivado, en gran medida, estos datos positivos, a pesar de que desde la patronal y desde la oposición se insistía en que los cambios no solo no serían positivos sino que supondrían un retroceso económico. Ni mucho menos. En Aragón, el número de desempleados no llega a las 56.000 personas. Y los contratos indefinidos han crecido. Solo hay un importante pero: el empleo femenino. No se ha conseguido igualar la tasa de paro con la masculina, algo que en comunidades como Euskadi sí que lo celebran ya. Ahí es donde hay que incidir en los próximos meses.

Y siendo estos datos muy buenos, tienen un elemento negativo y ayer mismo lo ponían de manifiesto desde la patronal aragonesa CEOE. Como está ocurriendo en los últimos meses, Aragón genera muchos más empleos que empleadores. Estiman los empresarios que habrá unos 26.000 contratos nuevos en la comunidad, pero que por los menos 15.300 se van a quedar sin cubrir, principalmente en la actividad manufacturera y en el campo. Y también añadieron unos datos alarmantes y que deben abrir una gran reflexión en el nuevo Gobierno de Aragón: el 60% de los empleos que se están creando ya en la comunidad son para personas procedentes de la Formación Profesional, un 25%, para aquellos que tienen estudios Primarios y solo un 17,5% son requeridos para estudiantes universitarios. Es evidente, pues, que el empleo que se crea en Aragón y los modelos educativos de nuestro territorio necesitan acompasarse. Habrá que seguir, pues, con la política económica y de empleo de estos últimos ocho años, que además ha estado acompañada de la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez que ha conseguido batir el récord de 21 millones de ocupados.