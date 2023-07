La Transición política ha tocado a su fin. No porque hayan pasado determinados años, sino porque ha muerto su espíritu. Celebramos hoy el funeral del consenso de aquellos «Pactos de la Moncloa» que permitieron poner en marcha grandes medidas de ámbito nacional, definir el cambio a una democracia e inaugurar un sistema.

En esta España veraniega y postelectoral de charanga y autodeterminación, de minorías y Puigdemont, el espíritu de la Transición se ha convertido en un incómodo espantajo. Si Garamendi apela a acuerdos PSOE-PP, Yolanda Díaz le acusa de no entender la Constitución. Si una mayoría aplastante de españoles desearía gobiernos estables en regular alternancia se les replica que eso ya no es posible en aras de la diversidad. Ser constitucionales equivale a ser distintos, tanto como esos vascos o catalanes que han convertido su diversidad en un solapado supremacismo, en una descarada manera de hacer política como rentable industria ideológica.

En esta tónica del loco poliamor a la diversidad política, Aragón se ha quedado descolgado, una vez más, al perder su único diputado autóctono por Teruel Existe. Serán, en consecuencia, los representantes de las grandes siglas quienes deberán vigilar, hacer cumplir o lidiar por los intereses de nuestra Comunidad, a menudo en conflicto con las autonomías vecinas, en especial con la Generalitat del nada aragonesista Pere Aragonès. Tal vez entre los diputados y senadores elegidos por Zaragoza, Huesca y Teruel, sea posible alcanzar acuerdos favorables a nuestras demandas.

Hasta el poligobierno, queda mucho camino por recorrer. No será fácil constituirlo. En la intriga de su formación, en los pactos secretos con Otegui y Puigdemont bien podrían esconderse bajo el mantel de la mesa de negociación elementos tan perversos como para celebrar nuevas elecciones generales y, de paso, cambiar esa ley electoral que tiene a la gobernabilidad arrodillada ante un puñado de diputados vascos y catalanes a los que no quieren ver en Europa. Pero si nada de eso ocurre, si no hay pactos PSOE-PP, ni nuevas elecciones, ni cambios en la ley electoral, si gana el poliamor y se forma poligobierno, habrá que olvidar definitivamente la palabra Transición y denominar a nuestra época de otra manera.