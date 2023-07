Castigar a los rojos. Acedo Colunga, El gran arquitecto de la represión franquista es un gran libro de historia, basado en el descubrimiento por azar de la Memoria del fiscal del Ejército de Ocupación de Felipe Acedo Colunga (AC) en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, en 1998 por el historiador Francisco Espinosa.

Es un libro colectivo, prologado por Baltasar Garzón y los historiadores Francisco Espinosa y Ángel Viñas y el catedrático de Derecho Penal Guillermo Portilla.

Según Portilla la idea de redactar esta Memoria, no fue producto, como dice AC, de una orden. La concibió para exponer toda su experiencia en el ejercicio de la Fiscalía, en una especie de guía para quienes se iniciaban en el trabajo de administrar justicia en los consejos de guerra.

La filosofía penal de la Memoria está lejos de una concepción ilustrada o liberal. AC dice: «No hay escuela penal que pueda prestar de un modo total su contenido filosófico a nuestra labor. Parece a primera vista que ha de nutrirse de la autoritaria que hoy constituye el patrimonio legal de las dictaduras europeas. Pero esto es sólo en un orden relativo. Desechadas las concepciones sentimentales del humanitarismo de beccaria, las positivistas del determinismo, las de la defensa social exclusiva y en mayor medida las primitivas de índole vengativa, es indudablemente que nuestras directrices han de ser fuerte protección social, hasta el punto de que podríamos afirmar la casi-derogación científica y práctica de los dos principios nullum crimen nulla poena sine lege e in dubio pro reo. Son principios de la legalidad penal: «No hay delito ni hay pena sin ley» y «En caso de duda por insuficiencia probatoria, se favorecerá al imputado o acusado».

La Memoria asume las tesis más autoritarias del derecho penal de las dictaduras europeas. A nivel jurídico se basó en el modelo nacional-socialista, si bien consideró que el derecho penal español aspiraba a reconocerse en el propio espíritu popular hispano. Por ello, rememoró el Tribunal de la Santa Inquisición, como inspiración para la justicia española.

Así como el Santo Oficio perseguía la pureza de la fe y la moral de la Iglesia católica, la finalidad de los nuevos inquisidores, como AC, no fue tanto la demostración del delito, como la obtención de la confesión de culpabilidad y el reconocimiento de la necesidad de la expiación. La Iglesia católica se incorporó a esta máquina represora, siendo decisiva en las condenas impuestas por los tribunales especiales. Legitimó la dictadura, por lo que fue recompensada. Una carta del obispo de Barcelona, Miguel de los Santos, del 10 de noviembre de 1941, dirigida al titular del Juzgado Especial nº 1 del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y del Comunismo, manifiesta que la Iglesia está en posesión de un archivo de masones. En la carta aparece el sacerdote Joan Tusquets, como depositario de un fichero de masones. A este personaje Paul Preston le dedicó un capítulo en su libro Arquitectos del Terror.

Fueron muchas las similitudes entre el procedimiento jurídico inquisitorial y el seguido por los tribunales de excepción franquistas: los delitos de herejía y de rebelión militar fueron imprescriptibles; la presencia del abogado, meramente simbólica, hasta tal punto que estaba al servicio de los inquisidores y de los tribunales militares; en ambos casos se condenó en rebeldía, incluso a personas ya fallecidas; en ambos se condenó con el decomiso de las propiedades del imputado; como también el secreto de las actuaciones, incluidos los testigos, y, a veces, la publicidad de la condena por motivos de ejemplaridad.

Nuestro fiscal, AC, además del modelo autoritario alemán, sustentó la teoría del pirata y la guerra justa. Para él, en la España republicana no existía un gobierno o ejército legítimo. Para defender tal planteamiento se apoyó en: la Ley de Amnistía de 1936 a los implicados en la Revolución de Octubre de 1934, la readmisión de represaliados en 1936, el asesinato de Calvo Sotelo, la corrupción, la destrucción de imágenes religiosas y la persecución del culto católico… Como el gobierno y ejército republicanos eran ilegítimos, se necesitaba un Caudillo y un Ejército que defendiera a la España auténtica. Cualquier oposición suponía un delito de rebelión militar: «Ante la historia, ante la moral y ante el derecho el único Gobierno legítimo de España desde el 18 de julio de 1936 era el que se ejercía militarmente, en supremo esfuerzo de sublimación espiritual y redención humana». Por ello, no había guerra civil al no haber una igualdad moral entre los contendientes. No puede haber guerra civil con el crimen y la barbarie. Desde estas bases filosóficas, al configurar un enemigo interno como ilegítimo y de una guerra imaginariamente justa que permitiera la purificación del país de los no menos supuestos sublevados, AC explicó e instruyó los procedimientos para castigar de una manera implacable a todas las fuerzas, según él, antiespañolas. La dictadura no podía tratar a los republicanos como sujetos con derechos, sino como fuentes de un peligro real y objetivo para los valores del modelo autoritario y, en consecuencia, para la seguridad del Estado. Esa potencial peligrosidad solo podía conjurarse mediante las ejecuciones extrajudiciales, la pena de muerte y una legislación penal que atendiera a la eliminación del disidente.