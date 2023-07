Esto va de todos

No soy especialmente fan de Pablo Echenique, pero ayer le aplaudí desde casa mientras escuchaba su intervención de despedida. Afeó al Congreso que en 4 años no hayan adaptado el hemiciclo para poder ejercer en igualdad de condiciones su actividad como diputado.

También aplaudí algo que dijo. «Esto no va de mí». «De verdad queremos para las personas que no conocemos de nada lo mismo que para aquellas que más amamos: una vida digna, feliz y completa».

Dos reflexiones para este agosto vacacional. Me encanta que en Zaragoza se abran tiendas y bares que apuestan por la sostenibilidad, por los residuos cero, que son inclusivas con los animales, que incluyen opciones veganas, sin gluten y sin lactosa. El encantamiento se rompe cuando veo que olvidan la accesibilidad arquitectónica. Las excusas siempre son las mismas, que si es difícil de adaptar, que si lo estamos mirando, o que si es tema de patrimonio. Afortunadamente la sensibilidad va cambiando y cada vez más los lugares van siendo espacios para todos.

Mi segunda reflexión. Hay una canción que me gusta mucho que repite una frase a modo de estribillo. «Sólo amor por la vida plena». ¿Qué es una vida plena? Para mí, pasa por poder tomar decisiones y configurar mi manera de vivir pudiendo elegir y sin que otros tengan que decidir por mí. Pasa por una vida serena, digna en todo el sentido de la palabra. Por eso la política no puede ir sólo de nosotros. Por eso no podemos pensar que un partido político va a ser como un traje a medida. Tampoco podemos pensar que la política es algo que ocurre cada 4 años, cada vez que hay elecciones.

Si algo tengo medianamente claro, es que lo más parecido a la felicidad es la serenidad. Ese estar en paz, en calma, en ausencia de sufrimiento innecesario y sobre todo, en ausencia de miedo. Es relativamente fácil no sentir miedo cuando tienes tus necesidades económicas, vitales, sociales, cubiertas. Cuando tienes una casa que te acoge, una sanidad que te cura y te cuida, educación y formación que te hace más libre incluso para elegir relaciones sanas. Es relativamente fácil cuando no perteneces a ningún sector de población en riesgo de sufrir algún tipo de exclusión. ¿Por qué no preocuparnos de que todo el mundo tenga lo mismo?

Por eso voy a intentar que ese «Esto no va de mí» se convierta en una frase que me repita todos los días, cuando me enfade porque me parezca que la política produce mucho ruido o que el traje me hace arrugas o me tira de la manga. Va de todos.