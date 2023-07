Mantente raro

Les escribo esta semana desde una posición cómoda, la más confortable que puede existir, o al menos eso debería sentir, pues tanto ustedes como un servidor vamos a descansar de leer y escribir este espacio durante todo agosto. Desde que empecé a escribir para EL PERIÓDICO DE ARAGÓN hace ya 44 semanas han pasado muchas cosas, algunas las he compartido con ustedes, unas divertidas y otras no tanto, pero todas reales y contadas de forma sincera. Hemingway decía que todo texto debe empezar con una frase verdadera, era su forma de enfrentarse al folio en blanco, y le funcionaba a la perfección. Todo lo que sea veraz es mejor que aquello artificial o impuesto, curioso decir esto cuando a día de hoy la gran mayoría viven en un mundo artificial. Artificial, pero cómodo, no se desea la incomodidad de ninguna manera, y sobre ello les voy a escribir esta semana. Cuando vuelvan a leerme a primeros de septiembre seré otra persona, y de verdad espero que ustedes también. Todo lo que una persona puede cambiar en un mes está ligado a la incomodidad que soporte en su día a día, cosa totalmente unida al nivel de realidad que vive. Quizás esta frase no se entiende bien, pero explica que la realidad es incómoda, y eso es lo que te curte, los golpes son enseñanzas, poco aprendes cuando estás cubierto por una densa capa de papel de burbujas, arropado bajo la sombra de papá no se vive en la realidad, eso queda para cuando tienes que salir del paso a golpes por tus propios medios, pelear y vencer, porque no te queda otra. Cada vez veo más gente sin intención de arriesgar, y no me refiero a practicar deportes extremos, de lo que hablo es de arriesgar en la vida, eso que al final se traduce en progresar. Somos un país con 2.731.000 funcionarios, 3.335.000 autónomos y 20.670.000 asalariados, dejo que ustedes saquen conclusiones sobre si son muchos o pocos en cada segmento. Yo me asusté cuando escuché que un niño de unos 5 años dijo que de mayor quería ser funcionario, aunque más miedo me da cuando dicen que quieren ser tiktoker, por suerte mis sobrinas sueñan con ser astronauta, pintora y maestra. Supongo que locura llama a locura, y a mi alrededor tengo kamikazes que quieren crear, diseñar el futuro, llenarlo de arte y avances, gente curiosa e inquieta, que gozan de la sensibilidad de ver la belleza en el camino difícil, cosa que pocos pueden hacer. Quizás es la enseñanza que se recibe desde pequeños lo que está llevando a tanta gente a buscar la comodidad, aunque para muchos suponga el sacrificio de su persona, todo vale por un sueldo fijo y estable, unos minutos de fama o la aprobación del resto. Para mí no todo vale, por ello, como dicen mis amigos de Gente Rara. Mantente Raro.