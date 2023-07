Pues sí, a estas alturas del verano seguimos teniendo más preguntas que respuestas. Incluso nos resulta algo iluso el que hace una semana llegásemos a pensar que la omnipresencia de política y políticos en todos los medios de comunicación iba a darnos una tregua. ¡Al contrario! Ahora, además de las tertulias, una y otros copan buena parte de las conversaciones privadas. Quien más y quien menos se cuestiona ¿y ahora qué? Igual da que se trate de la España interior que de la bañada por mar u océano, nada ni nadie escapa a esta atmósfera que envuelve e invade todo.

La necesaria y ansiada «desconexión» ha devenido casi imposible. Supongo que sin tardar demasiado tanto los libros de autoayuda como los consejos de psicólogos y otros expertos habrán de incorporar, si no recetas, sí claves que nos echen una mano para saber gestionar esta sobredosis de política. Entre tanto, y para los que no somos lectores de tales textos, quizás lo mejor sea centrarnos en cosas que, aunque más humildes y pequeñas, nos llenen más. Por supuesto con esto no digo que debamos ni podamos desentendernos de lo que pasa, especialmente si tenemos en cuenta que las decisiones que adopten otros van a condicionar, a buen seguro, parcelas de nuestras vidas expuestas al devenir de la política. Lo que pretendo trasladar es que me resisto a aceptar como si tal cosa que los políticos sean devoradores de presente, o cuando menos, devoradores de mi presente.

Esta resistencia, como toda determinación, requiere un esfuerzo, no basta con pensarlo y escribirlo aquí, es necesario además una voluntad activa para que así sea. No sería exacto calificar esa actitud de pasotismo o indiferencia, sino que quizás sea más adecuado tenerla por legítima defensa e incluso una pequeña contribución a la salud mental. Sé bien que es deber de la prensa, escrita o hablada, seguir abordando y tratando de comprender el porqué de las cosas e imaginar futuros posibles. Pero también creo que produce más desafección que otra cosa el que la política, como si de una fuerza centrípeta se tratase, atraiga para sí todo cuanto sucede en este país, sobre todo cuando así parece estar sucediendo hace ya demasiado tiempo. Como si de Saturno devorando a sus hijos se tratara, la gestión de la política se está convirtiendo más en un problema que en la solución para resolver los problemas y lo peor de todo es que tengo la sensación de que hay quienes están como pez en el agua.

Todos sabemos, gracias a Zigmunt Bauman, que nuestro tiempo y nuestro mundo es líquido, lo cual no obsta para que anhelemos algo de solidez bajo nuestros pies. Pero claro, por pura lógica habremos de darnos cuenta de que si lo que nos sirve de soporte es fluido no podemos hacer otra cosa que deslizarnos y patinar. En estas circunstancias, o bien admitimos que, como país, somos lo que somos, a saber, plurales, complejos y contradictorios, y que no es posible cambiar a golpe de convocatoria electoral o bien nos seguimos empeñando en dibujar Españas a imagen y semejanza de cada uno de nosotros, Españas diseñadas a demanda y a gusto del consumidor. Decídanse pero que su conclusión no devore su presente.