Sobre delirios políticos

Del «Que te vote Txapote» hemos pasado a préstame esos votos para poder gobernar yo. Sin empacho alguno. Sin vergüenza ninguna. La cuestión es llegar a la Moncloa retorciendo la Constitución que se nombra mucho y no se lee nada. De hacerle objeto de un enorme montón de insidias, mentiras e insultos, como tan valiente y eficazmente ha denunciado el presidente Zapatero, la cosa ha evolucionado a recordar el carácter constitucional del PSOE y su presunta obligación de dejar que vote la lista más votada, pero sólo cuando el resultado es que gobierne el PP. Nos toman por gilipollas. A todos, al PSOE y a los votantes de izquierda. De calificar a ETA como movimiento de liberación nacional vasco y de hablar catalán en la intimidad (habría que haber oído aquello de «estamos trabajando en ello» en el catalán de Aznar) hemos pasado a estigmatizar a todos aquellos con los que el PP es incapaz de pactar aunque lo intente, y a pedir resignación y responsabilidad a la víctima del más abyecto y tramposo marketing político. Y eso con la pasividad y la complicidad en algún caso de la vieja guardia del PSOE que todavía no se han enterado de que son el pasado y de que sus opiniones no importan a casi nadie, como demuestran los números de los votos en las autonómicas y las generales y los magníficos resultados de Pedro Sánchez, a pesar de los pesares. Datos que no leen o no saben interpretar. En Aragón la propuesta del PAR de una coalición PP/PSOE es de traca. Hay que aparentar, sólo aparentar, el asquito que les da la extrema derecha que pugna por cargarse las autonomías y amenaza con trasvases, aunque presida una institución como las Cortes de Aragón, quizá para dinamitarlas desde dentro o quizá solo para cobrar la nómina a fin de mes y asegurarse el acceso a los fondos incrementados de los Grupos parlamentarios. Ya se verá. Pues eso, el PAR haciendo innovadoras propuestas que pasarán al catálogo de delirios varios, en su línea de siempre, a ver lo que saca.