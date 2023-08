El fracaso imposible

Pueden unas elecciones ser un fracaso? Hace tiempo que el fracaso escolar ha sido abolido y que la posibilidad de repetir curso es una aberración pedagógica. Hace tiempo que el sistema penitenciario da una segunda oportunidad, incluso a los criminales más despreciables. Estas nuevas verdades inapelables pueden funcionar como analogía electoral: el resultado de unas elecciones no puede ser un fracaso y no cabe la opción de repetirlas.

Una de las características que definen el paradigma cultural imperante en occidente es que el fracaso no existe, por lo que sus consecuencias no son una opción. Esta especie de nuevo dogma laico se aplica a diario en las políticas públicas ideadas e implementadas por nuestros dirigentes. Llama la atención que cuando tienen que aplicárselo a ellos mismos, nuestros políticos no dudan en llamar a la repetición para tratar de resolver el problema de unas «elecciones fallidas».

El resultado electoral ha saldado diversas cuentas: a Sánchez le han pasado factura sus mentiras, sus pactos, sus cambios de opinión y sus incumplimientos electorales. El precio pagado en las urnas ha sido menor que el esperado; en parte por sus logros (buenas notas en crecimiento económico y en empleo, con matices como la inflación y el empleo a tiempo parcial); y en parte por el miedo a la ultraderecha, cuya apelación ha vuelto a funcionar.

Feijóo ha tenido que rendir cuentas por una mala campaña electoral, que ha ido de más a menos, culminando con su ausencia en el debate a cuatro. Al gallego le ha penalizado su equívoca relación con la derecha a la derecha del PP, y ha tenido que responder por amistades muy peligrosas nunca bien explicadas, si es que tienen explicación.

Lo de Sumar, siendo un experimento, merecería un capítulo aparte, pero las relaciones de Yolanda Díaz con el mundo Podemos han sido y siguen siendo un factor de inestabilidad interna de la coalición, que ha escorado el resultado electoral más hacia la resta que hacia la suma.

Vox se penaliza a sí mismo por su empeño en navegar entre dos aguas: su tácita voluntad de pacto con el PP y su apego al pasado más oscuro de la España más rancia. No sacudirse la caspa de los hombros le impide a Vox librar adecuadamente la batalla cultural en la que encontraría muchos aliados entre votantes moderados y desideologizados.

Por su parte, los partidos nacionalistas y separatistas juegan en otra liga, la de los adeptos y la de los adictos. Lo malo de estos partidos no es su existencia ni el tamaño de sus huestes incondicionales, lo malo es que el peso que les otorga el sistema electoral les ha hecho decisivos una y otra vez a lo largo de las últimas décadas.

Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿el resultado de estas elecciones generales ha sido un error de los votantes y por tanto hay que repetirlas? La respuesta, hoy más que nunca es NO. Cuando las urnas hablan y además contradicen a las encuestas, hay que hacer limonada con esos limones, por amargos que sean para unos y otros.

Los 171 escaños que suman PP, Vox y UPN no alcanzan para garantizar la estabilidad que España necesita. Ese último diputado más para el PP y menos para el PSOE, salido del voto CERA, ha cuadrado un virtual empate de bloques, que obliga al PSOE a suplicar a Junts, no su abstención, sino el voto de todos o algunos de sus diputados a la investidura de Sánchez. El precio de los de Puigdemont (la amnistía y la autodeterminación de Cataluña) se presume inasumible para la izquierda a la derecha de Sumar, que ya no puede permitirse acumular más ignominias en su columna del debe.

La impotencia del PP para gobernar y la aberración que supondría este nuevo Frankenstein obligan a una solución alternativa que no debería pasar por la solución fácil de repetir curso. El fracaso no es una opción, recuerden.

Es la hora de la imaginación, el momento de la innovación, la oportunidad de ver algo valioso allí donde una mirada convencional sólo permite atisbar caos y confusión.

Algún tipo de pacto entre PP y PSOE nos daría la estabilidad que necesitamos, nos permitiría de una vez por todas llevar a cabo auténticas políticas de estado, nos libraría de la coacción permanente de las minorías, recluiría en su limitado territorio a quienes no creen en el proyecto común de España y nos devolvería a una nueva versión de un saludable bipartidismo. No ocurrirá, porque eso sí que sería alta política y nuestros representantes padecen de un vértigo insuperable.