La guerra sigue

Acabamos de pasar por varios procesos electorales, municipales, autonómicos y generales. La polarización de la vida política española, que es muy alta, se acrecienta en estos casos y nos ha llevado a vivir unos meses de gran excitación, pero no todo son elecciones.

Más allá de la realidad española no está de más echar una ojeada al mundo y, sin mucho esfuerzo, la vista se nos va enseguida a la guerra en Ucrania, que está viva. Puestos a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en aquella zona del este de Europa se me ocurre escribir lo que sigue.

La guerra corta. Unos días antes de la invasión ordenada por Putin las imágenes que pudimos ver en televisión eran impactantes. Una enorme masa de carros de combate desplegados dispuestos a entrar en acción. Cuando el 24 de febrero de 2022 se inició la agresión de Rusia a Ucrania muchos tuvimos la impresión de que en pocos días la victoria caería del lado de Putin. La hipótesis era que una acción rápida y muy violenta llevaría al ejército ruso hasta Kiev, donde se harían con el poder imponiendo un gobierno títere que les ayudaría desde ese momento a controlar poco a poco todo el país. El paso del tiempo nos hizo ver que esta opción no era real.

Putin no lo supo ver. Una de las características personales del agresor es su soberbia, algo que nadie pone en duda. Quienes tienen ese pecado capital por bandera suelen cometer en sus relaciones con los demás un grave error: solo tienen como interlocutores a dios y a un par de humanos, por lo que no entienden los mensajes que los demás les mandamos. Por eso no supo ver su dislate al planificar la invasión. La eficacia de sus tropas se demostró muy inferior a lo esperado, elemento clave en la lentitud de sus conquistas.

Ucrania no es Rusia. La visión megalómana de la Gran Rusia, que ocupa parte del cerebro de Putin, no coincide con la de los ucranianos, con la mayoría de ellos. Muchos años sometidos a los designios de la URSS les han inoculado una potente vacuna antirrusa. Y Crimea, claro. Por mucho que la mayoría de sus habitantes sean rusos, la invasión en 2014 fue percibida por muchos ucranianos como una puñalada.

Zelenski, la gran sorpresa. Es posible que ni él supiese que iba a reaccionar así. De cómico a gran líder, es una pieza clave en la evolución de la guerra como lo está haciendo. Su fuerza comunicativa y su valor han calado en los ucranianos y en una buena parte de la opinión occidental. Putin y los suyos no esperaban una reacción así en alguien a quien consideran, seguro que es así, inferior a ellos.

El lío de Wagner. Las tropas mercenarias solo responden a un estímulo: el dinero, y ese es el trasfondo de lo ocurrido en los últimos días del mes de junio pasado. Si a ello le añadimos la enemistad personal de su líder, Yevgueni Prigozhin, con el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, ya tenemos los ingredientes de un susto fuerte pero breve para el zar Putin. Desde algunos medios occidentales se ha llegado a especular con la posibilidad de que hubiese detrás un intento de golpe de Estado, algo que no es imposible pero sí muy improbable.

Occidente apoya a Ucrania. Algo esperado, pero no con tanta unanimidad. En la Unión Europea este conflicto está ayudando a cohesionar a los socios y a facilitar la toma de algunas decisiones, como la coordinación en la gestión del armamento, lo que dificulta ver los problemas con Hungría y Polonia, que tarde o temprano habrá que afrontar. La administración Biden ha reaccionado como se esperaba, por convicción y por los enormes beneficios que en armamento y energía están obteniendo. La OTAN ha pasado de estar moribunda, por la asfixia impuesta por Trump, a vivir una etapa de expansión impensable hace pocos meses, con las incorporaciones de Finlandia y Suecia.

La guerra larga. Deseada por Putin y un mal sueño para Zelenski. Hoy es el escenario más probable, lo que nos lleva a plantearnos graves dudas sobre el final de la guerra. 2024 es electoral en los EEUU y absolutamente todo se vive allí en esos años en clave interna. Decisiones que ahora está tomando su presidente serán cuestionadas cuando este sea candidato y no es agradable pensar en lo que dirán en campaña los republicanos. Todo esto lo saben los contendientes y va a condicionar el devenir de la guerra en el segundo semestre de este año.

Conversaciones de paz. Nunca se inician cuando los dos contendientes tienen aspiraciones de vencer, lo que ocurre ahora. Victoria o paz, y está clara la apuesta.

La conclusión, ojalá que errónea, es que la invasión se va a alargar y que las bajas van a ir en aumento en los dos bandos, lo que juega a favor de Putin, que dispone de mucha más carne de cañón. Y no he escrito nada sobre el escenario nuclear que se puede abrir si es Zelenski el que ve su futuro con optimismo.