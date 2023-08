A la atención de Jorge Azcón

Cuando se publique este artículo cabe pensar que el ganador de las elecciones autonómicas del 28M en Aragón, Jorge Azcón, habrá ya avanzado en la constitución de su gobierno en la DGA. Si es así, no significa que las palabras siguientes pierdan vigencia. Dispone hasta el 23 de agosto para cerrar su nuevo Ejecutivo autonómico. Si transcurrido ese plazo ningún candidato es investido, las Cortes quedarán disueltas y se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones. Sorprende tanta tardanza en esta tarea, si tenemos en cuenta que Aragón tiene muchos y acuciantes problemas, por lo menos eso nos decía Azcón en campaña electoral. Quiero recordar el eslogan de su campaña «Jorge Azcón. Aragón por encima de todo». Realmente emotivo. El encabezamiento de su agenda también fue llamativo «Aragón frente al gobierno de España, gobierne quien gobierne». Una idea que no llama a la confrontación, sino a una voluntad firme de hacerse presente, de no conformarse con una relevancia mínima en los asuntos del Estado, y en la búsqueda de una voz en el contexto europeo. Palabras huecas.

En base a lo expuesto me surgen una serie de reflexiones, que las expondré en forma de preguntas. Los aragoneses deberíamos conocer las razones auténticas de tanta tardanza a la hora de diseñar un futuro gobierno. Se nos debe una explicación. ¡Qué menos! No quiero llegar a pensar que Azcón ha permanecido en impasse hasta conocer los resultados de las elecciones generales del 23J. No sin antes haber permitido el acceso a la presidencia de las Cortes, la segunda autoridad institucional de Aragón, de Marta Fernández, de Vox, la cual en un breve discurso pidió a los diputados «altura de miras» y reclamó el «respeto de todas las opiniones» y se comprometió a «priorizar el entendimiento de las ocho fuerzas políticas». Realmente enternecedor, teniendo en cuenta su trayectoria política anterior. No en vano, borró sus cuentas de Twitter e Instagram y de haber calificado de «violencia periodística» un artículo de este mismo medio, de 10-6-2023 titulado El futuro de Azcón: en las garras de Vox, firmado por Conrard Blásquiz. ¡Qué piel más fina! Saquen conclusiones.

¿Esperaba Azcón un triunfo apabullante de ambas derechas el 23J a nivel nacional, que traería como consecuencia inevitable un gobierno de PP-Vox, presidido por Feijóo con la vicepresidencia de Abascal, y así justificar y hacer más asumible ante la sociedad aragonesa su gobierno con Vox? Aunque tampoco considero que tenga muchos reparos a pactar con la extrema derecha, no en vano, gobernó sin grandes problemas gracias a ella en el Ayuntamiento de Zaragoza, cuando la lista más votada fue la de la socialista, Pilar Alegría. Y ahora los populares en un ejercicio de patriotismo, al que nos tienen acostumbrados, han descubierto el Mediterráneo, con lo de «el gobierno de la lista más votada». ¿Le había prometido Feijóo, de alcanzar la Moncloa, algún cargo institucional de relevancia política en la capital de España, como un ministerio, y así poder ser entrevistado por los egregios y conspicuos periodistas: Ana Rosa Quintana, Vicente Vallés, Susana Griso, Carlos Herrera o el gran Federico Jiménez Losantos? Como escribió Antonio Machado: Madrid, Madrid, ¡qué bien tu nombre suena / rompeolas de todas las Españas!

¿Ha tenido autonomía para conformar su gobierno, como otros dirigentes autonómicos del PP, Carlos Mazón o Marga Prohens, o ha seguido a rajatabla las directrices de las cúpulas de ambos partidos?

Me llama la atención y me produce un profundo malestar como aragonés, que deberían sentir también el resto de los aragoneses, que mientras los procesos de negociación y constitución de los gobiernos autonómicos en coalición de PP-Vox en las comunidades de Valencia, Baleares, Extremadura y Murcia han merecido y recibido gran atención mediática, en el caso de la constitución del gobierno de Aragón se ha producido un vacío informativo. Me parece un desprecio a nuestra Tierra Noble. Recurriendo a una alocución de nuestra tierra, en España «pintamos menos que Pichorras en Pastriz». ¿No tiene ninguna responsabilidad nuestro «futuro presidente» de este vacío informativo de su tierra, al no saber, no querer o no poder buscar altavoces informativos para que la sociedad española pudiera conocer el proceso de formación de su gobierno? ¿Cómo se puede compaginar ese desprecio mediático y político a él mismo y a todos los aragoneses, cuando en su programa señalaba de no conformarse con una relevancia mínima en los asuntos del Estado? Ha debido gastar todas sus palabras en asegurar que está «muy preocupado por la posición predominante que tienen los independentistas. El pasado domingo quienes estaban más contentos eran Puigdemont, Junqueras y Otegi», y ha amenazado con utilizar el Gobierno de Aragón para bloquear la acción de un gobierno del Estado español aún por negociar y constituir, anunciando que la DGA será bajo su presidencia «un dique de contención a las amenazas que se ciernen sobre la política española», y que recurrirá ante el Tribunal Constitucional las leyes de ese futuro gobierno que a él no le gusten. Vamos, por favor, déjese de «meterse en camisa de once varas». Gaste sus energías en formar un gobierno, y si lo consigue, en solucionar los problemas de Aragón, que no son pocos. Tiene tajo. Y si no consigue formarlo, la culpa será suya y nuevas elecciones.