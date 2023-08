Magia en los lápices

Me conquistó en un primer momento con Haberlas haylas y El secreto de Jacinto, dos álbumes ilustrados en su editorial Libros de Ida y Vuelta. El artista argentino Javi Hernández dominaba magistralmente tanto el blanco y negro como el color. Era un zurdo de oro, el Messi de los lápices. «Dibujar siempre fue mi juego preferido», señalaba. Mi libro favorito suyo es El tango de Doroteo, con texto de Antón Castro, un libro-acordeón originalísimo en su concepto y en su excepcional ejecución, cosido a mano y que se disfruta ida y vuelta al son de un bandoneón. Pero todos sus libros son auténticas joyas artesanales. Algunos ejemplos: Como ella me enseñó, con Arancha Ortiz, Pancracio, el niño batracio, con José María Tamparillas, Billie Holiday. El negro arrebato del jazz, con Antón Castro de nuevo (con él también publicaría El niño, el viento y el miedo y La leyenda de la ciudad sumergida), Chavela Vargas. Cuántas luces dejaste encendidas, con Carmela Trujillo, Beethoven y el silencio atronador, con Ana Alcolea… Fue uno de los primeros colaboradores del proyecto The Zaragozian, donde publicó la portada número 6, Tejados de Zaragoza, que hasta finales de agosto se puede ver en la muestra de la Biblioteca de Zaragoza, por cierto, junto a otras sesenta portadas de otros tantos artistas. Tuve la inmensa suerte de sacar dos libros con él: el libro de relatos La sonrisa del león y el libro infantil Los cuatro espejos, que gracias a su arte quedaron espectaculares. En el primero se marcó treinta ilustraciones alucinantes en blanco y negro y en el segundo se lució con diez ilustraciones a color de las que quitan el hipo. Hemos compartido multitud de ferias, presentaciones, exposiciones, firmas, comidas y charlas maravillosas. Era un hombre generoso, entrañable y muy querido. Todos los autores y editores están desolados por semejante pérdida. Ay, Javi, cómo se te va a echar de menos.