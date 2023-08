Cambio climático y turismo

Los buenos resultados, en lo que va de temporada turística, de regiones del norte de España, anécdotas como el desvío grupos de turistas de Grecia a Baleares a causa de los incendios en la isla de Rodas pero también una encuesta de la Comisión Europea de Turismo (ETC, en inglés) que alertaba del descenso de popularidad de los destinos mediterráneos alimentan el debate sobre las consecuencias que puede tener la crisis climática en el mercado turístico, y muy en concreto en el español.

Hasta el momento, las empresas del sector no han detectado movimientos significativos, más allá de tendencias ya consolidadas en el comportamiento del mercado interior como evitar determinadas capitales del sur de España en pleno verano. Y consideran que, siendo precisamente el sol y el calor uno de los imanes que atraen al visitante internacional de otras latitudes, este no debería ser un factor disuasorio. Es más, de producirse algún efecto de este tipo, podría tener consecuencias incluso positivas, en forma de desestacionalización y redistribución de los desplazamientos vacacionales hacia la primavera y el otoño. Una extensión de la temporada turística que siempre ha sido uno de los objetivos de las políticas públicas y privadas en este sector y que es una de las justificaciones, por ejemplo, de los recursos que se han destinado a iniciativas como el programa de viajes del Imserso.

Sin embargo, una cosa es que los índices de ocupación y las cifras de entradas de visitantes por aeropuertos y fronteras no den señales de sofoco y otra es qué prospectiva puede hacer el sector si el clima en el área mediterránea sigue evolucionando hacia veranos más secos, calurosos y prolongados en un futuro próximo. Es más, es preciso analizar cuáles son las percepciones que ya pueden estar empezando a consolidarse aunque quizá aún no se hayan trasladado a comportamientos de consumo efectivos. En este sentido, alguna consultora trabaja como un Índice de Percepción Climática que apunta a una «pérdida de satisfacción climática» en la puntuación de las experiencias de los visitantes extranjeros que afecta especialmente a Francia, Grecia y España. O la citada encuesta de la ETC detectaba un descenso del 10% del número de turistas interesados en viajar en pleno verano a los destinos mediterráneos.

El cambio climático nos conduce a una transformación de comportamientos individuales, modelos de energía, producción y consumo, de movilidad, de acondicionamiento de las viviendas, de gestión de los recursos hídricos... y obviamente el turismo no será ajeno a ello. No solo por los efectos de la ola de calor: el transporte aéreo se enfrenta al reto de hacer viable el modelo masivo de vuelos baratos o ceder cuota de mercado a alternativas como el tren y las infraestructuras turísticas en muchas regiones han de conseguir ser compatibles con la gestión de un recurso escaso como el agua. Hace tiempo que hablar de «lucha» contra el cambio climático es un concepto al que le faltan matices: debemos hablar de mitigación (un reconocimiento realista de hasta dónde podemos actuar) y adaptación. Esa adaptación deberá llegar también al turismo, y como en todos y cada uno de los ámbitos que deben asumir ese reto ofrece riesgos pero también oportunidades, siempre que no se no se cierre los ojos a la realidad.