Merecemos que nos timen un poco

A veces pienso que los seres humanos necesitamos que nos tomen el pelo casi al mismo nivel que respirar, comer o dormir. Igual que nos hace falta reír, llorar, socializar o gritar de vez en cuando, parece que nos gusta sentirnos ninguneados, ignorados y hasta estafados. Porque si no hay víctimas no hay salvadores; si no hay débiles no hay fuertes; si no hay ataque no hay defensa. Y como requerimos de esa sensación que nos generan las contrariedades, resulta imprescindible vernos vulnerables en algún momento. Aplíquese a todo en la vida, también a la parcela como consumidores.

Hace unos días, el Ministerio de Consumo abrió un expediente sancionador a cuatro aerolíneas de bajo coste por cobrar por servicios que, en principio, no deberían. Por ejemplo, el asiento cuando se acompaña a un menor o a una persona con discapacidad, o el equipaje de mano. Es una práctica generalizada, pero irregular, y desde las asociaciones de consumo animan a denunciar por la facilidad, dicen, para ganar ese pleito. Nos hemos acostumbrado a pagar por todo ello, hace tiempo que somos conscientes de que muchos de los supuestos extras que nos facturan no son tales y no deberíamos pagar por ellos. Da igual. Nos hemos resignado, hemos claudicado como en tantos otros ámbitos. Véase el tráfico que se llevan grandes empresas de telecomunicaciones con nuestros datos personales, o cuando no nos dejaban entrar palomitas y comida en el cine. E incluso alguna aerolínea diseñó asientos para volar de pie y aprovechar el espacio en el interior del avión y rentabilizar más cada vuelo. Todos hemos sufrido algún abuso de este tipo y muy pocos han reaccionado. Más allá del cabreo inicial, como buen español, casi nadie pone en marcha la maquinaria legal para reclamar. Es entendible porque el trabajo, la casa, la familia, el día a día, en definitiva, nos arrastra al terreno de la resignación. Tenemos pocas energías, así que mejor focalicémoslas en lo más próximo. Somos cortoplacistas, qué le vamos a hacer. También conscientes de que, al igual que el placer, el enfado es momentáneo. Conocida nuestra fragilidad como consumidores, las grandes compañías se aprovechan. Todo se resume en «reclame usted después». ¿Por qué tengo que tramitar yo la reclamación por el retraso del AVE más de dos horas y no es la empresa la que me devuelve el dinero automáticamente? ¿Por qué pagar por los servicios básicos de un vuelo? ¿Por qué debo dar el paso para apuntarme en la lista Robinson para que no me molesten telefónicamente con publicidad de empresas que ni siquiera deberían tener acceso a mis datos personales? Por los siglos de los siglos.